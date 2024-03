Die Kolleginnen und Kollegen vom "Time Out"-Magazin rühmen sich damit zu wissen, was cool ist: die kleinen Seitenstraßen, in denen all die neuen Bars eröffnet werden; die belebten Plätze, auf denen die Lieblingswochenendmärkte stattfinden. "Diese Straßen sind die Orte, an denen unser globales Team lokaler Experten isst, trinkt und abhängt", heißt. Jedes Jahr wird dieses Expertenwissen angezapft, um eine Rangliste der coolsten Straßen der Welt zusammenzustellen. 30 sind es 2024. Wir stellen die zehn coolsten vor:

10. Consell de Cent, Barcelona, Spanien

Eröffnet werden die Top Ten von der Consell de Cent in Barcelona. Die Fußgängerzone mitten im Stadtzentrum ist laut "Time Out" wie ein "Mikrokosmos von Barcelona". Entlang der sechs Kilometer langen Meile gebe es von neuesten Trends in Food, Fashion und Co bis hin zu zeitlosen Klassikern alles.

9. Chazawa-dori, Tokio, Japan

Die Chazawa-dori in Tokios Stadtteil Sangenjaya kommt auf Rang neun. Eine "lebhafte" Straße sei sie, mit "freundlichen Restaurants, gemütlichen Cafés, regionalen Lebensmittelgeschäften und charmanten Bäckereien". Darüber hinaus sei Sangenjaya insgesamt eine "ideale Mischung aus aufregendem Stadtzentrum und der entspannten Atmosphäre eines überwiegend aus Wohnungen bestehenden Viertels".

8. Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro, Brasilien

Platz acht geht an die Arnaldo Quintela im brasilianischen Rio de Janeiro. Einst eine Geisterstadt nach Feierabend, habe sich die Straße im Stadtteil Botafogo mittlerweile zum kulinarischen Hotspot mit regem abendlichen Treiben entwickelt, mit ehemaligen Werkstätten, jetzt Hipster-Treffs, sowie gehobenen Restaurants und Bars.

7. Rua da Boavista, Lissabon, Portugal

Nur wenige Viertel in Lissabon hätten eine so bewegte Vergangenheit wie Cais do Sodré, erklärt man bei "Time Out". Das Viertel habe seinen zwielichtigen Ruf erfolgreich abgeschüttelt. Die Rua da Boavista sei ein hervorragendes Beispiel für das neue Kapitel des Viertels: eine zentrale Durchgangsstraße, in der ständig neue Ess-, Trink- und Einkaufsmöglichkeiten aus dem Boden sprießen.

6. Jalan Petaling, Kuala Lumpur, Malaysia

Die Jalan Petaling ist eine der ältesten Straßen Kuala Lumpurs, in der im 19. Jahrhundert die ersten chinesischen Siedler der Stadt lebten. In den letzten Jahren habe die Straße eine Renaissance erlebt, befindet "Time Out". Man finde hier die ältesten Tempel Kuala Lumpurs neben kolonialen Geschäftslokalen, in denen die neuesten Restaurants und Bars untergebracht sind. Man könne dort den Tag mit einer Tasse Tee und einem Brunch beginnen, es sich dann in einer Resto-Bar gemütlich machen, um bei Einbruch der Dunkelheit auf eine Party zu gehen – egal ob man auf Drum 'n' Bass, Jazz oder Reggae steht.

5. Commercial Drive, Vancouver, Kanada

Die fünftcoolste Straße der Welt befindet sich im kanadischen Vancouver und wird von "Time Out" als "trotzig unzulänglich" zelebriert. Während diverse Food-Ketten am Commercial Drive gescheitert seien, setzten sich besonders die Vintage- und anderweitig nachhaltigen Bekleidungsgeschäfte durch. Hinzu kämen ein paar wenige "Ausreißer" wie eine Donut-Kette, vor allem aber Cafés, eine Bowlingbahn im Familienbesitz sowie diverse Secondhand-Buch- und Plattenläden sowie zumindest zwei Live-Bühnen.

4. Guatemala Street, Buenos Aires, Argentinien

Die kulinarische Szene von Buenos Aires erhielt im November letzten Jahres ihre längst überfällige Aufmerksamkeit durch den renommierten Guide Michelin: Gleich drei der sechs neuen Sternerestaurants der argentinischen Hauptstadt befinden sich in der Guatemala Street im Viertel Palermo Viejo. Das hat schließlich dazu beigetragen, dass die Straße zu einem Gourmetzentrum avanciert sei. Hinzu komme die typisch argentinische Geselligkeit, die überall in der Straße zu spüren sei, wie man bei "Time Out" befindet.

3. East Eleventh, Austin, USA

Die Bronzemedaille geht nach Texas. Laut "Time Out" verkörpere keine andere Straße den Spirit von Austin besser als die East Eleventh. Auf "jedem Quadratmeter" der Straße finde man unglaubliches Essen, ausgezeichneten Kaffee, historische Veranstaltungsorte und Hinterhofbühnen.

2. Hollywood Road, Hongkong, China

Die Hollywood Road ist eine der ältesten Straßen Hongkongs: 1844 wurde sie gebaut, erfährt man bei "Time Out". Und dass man dort heute die coolsten neuen Lokale der Stadt finde. Auf einer Länge von einem Kilometer finde man Tempel, historische Stätten, Kunst- und Kulturzentren. Die Hollywood Road sei eine Fundgrube für Antiquitäten, ein kulinarischer Hotspot mit den besten Bars und Restaurants der Stadt und ein Zentrum der Kunst mit Wandmalereien, Installationen und Galerien an jeder Ecke.

1. High Street, Melbourne, Australien

Melbourne ist ein Sammelsurium an "coolen" Straßen, und nicht selten taucht eine der angesagten Straßen der australischen Metropole in dem alljährlichen Ranking von "Time Out" auf. Im letzten Jahr noch mit der Gertrude Street auf Platz zwei, klettert die australische Stadt mit der High Street in diesem Jahr sogar auf Platz eins. Die Straße zieht sich nordöstlich vom Zentrum bis fast an die Grenze Greater Melbournes und dabei durch diverse Vororte. Im Ranking um die "coolste Straße der Welt" geht es jedoch um den hipsterlastigen Abschnitt am Anfang der Straße mit den Trendvororten Northcote, Thornbury und Preston, nordöstlich der Melbourner Innenstadt. Ihren Coolness-Status verdankt die High Street hier ihren Bars, Clubs und Vintage-Läden, Cafés, Restaurants und einem Kino. (red, 21.3.2024)