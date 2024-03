In Österreich ist der Kommunismus auf dem Vormarsch – zumindest in Graz und Salzburg. Eine Timeline zur umstrittenen Geschichte der KPÖ

Ursprünglich als Kommunistische Partei Deutsch-Österreichs (KPDÖ) gegründet, polarisiert die KPÖ seit 1920 mit ihrem bis heute bestehenden Namen. Beim Widerstand gegen den Nationalsozialismus oder der Gründung der Zweiten Republik stand die Partei auf der richtigen Seite der Geschichte. Mit ihrer jahrzehntelangen Treue zum Realsozialismus und der Sowjetunion – samt deren brutalen Verbrechen – haben die Revolutionären bis heute viel Vertrauen verspielt. Am Sonntag will die KPÖ in der Stichwahl mit Kay-Michael Dankl den Bürgermeistersitz in Salzburg erobern. Ein Überblick.

(Matthias Balmetzhofer, 23.3.2024)