Jürgen Vogel geht gern an Grenzen. Das zeigte er bereits in Filmen wie "Der freie Wille" und "Die Welle". In der apokalyptischen Canal+-Serie "Nachts im Paradies" spielt er einen Taxifahrer, dessen Integrität in einer rundum explodierenden Welt auf die Probe gestellt wird.

In der Serie "Nachts im Paradies" von Canal+ spielt Jürgen Vogel einen Taxifahrer in einer explodierenden Welt. Canal+

Jürgen Vogel ist fürs Echte, erzählt der deutsche Schauspielstar im Serienreif-Podcast bei Doris Priesching und Michael Steingruber. Deshalb dreht er Schlägereien gern selber und hat auch mit Nacktszenen kein Problem. (red, 28.3.2024)