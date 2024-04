Wie viel der ORF für Beratung und PR ausgibt; Podcast: Sind die ORF-Gehälter zu hoch?; Stöckl ohne Philipp und die Frage, wer in Zukunft vorturnt; Gyllenhaal-Smile in "Road House" auf Amazon Prime; "Grey's Anatomy" ohne Ende; Societyreporter Dominic Heinzl wird 60

ÖVP-General Stocker bei Armin Wolf: Von Leitkultur zu Neidkultur bei Gehältern - Um österreichische Sitten und Gebräuche ging es am Dienstagabend im "ZiB 2"-Interview. Dann kam die Rede auf ORF- und Politikergagen

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker war Dienstagabend zu Gast bei Armin Wolf in der "ZiB 2" Screenshot: ORF-TVThek

ORF-Transparenzbericht: Halbe Million für PR - Das Werbevolumen von mehr als elf Millionen Euro wurde laut ORF großteils über Gegengeschäfte abgewickelt

Podcast "Thema des Tages": Sind die ORF-Gehälter zu hoch? - Jetzt anhören: Die Spitzengehälter im Öffentlich-Rechtlichen liegen jenseits von 400.000 Euro im Jahr. Das regt viele Menschen auf. Ist die Kritik berechtigt?

Chatprotokolle: Fellner schrieb Strache: "Das nenne ich Kooperation" - Eine unliebsame Story sollte "offline genommen" werden - Strache und Schmitt chatteten über "tolle Zusammenarbeit"

TV-Tagebuch: "Stöckl live" ohne "Fit mit Philipp": Wer turnt in Zukunft vor? - Der ORF will Vorwürfe gegen den Vorturner prüfen. Mit einer Castingshow könnte das Problem auf sportliche Weise gelöst werden

Remake: Gyllenhaal-Smile in "Road House" auf Amazon Prime Wer ein Remake von Road House aus 1989 erwartet, wird enttäuscht, zumindest verwirrt. Nicht nur technisch, auch von den Drehbuch-Adaptionen

Medizinserie ohne Ende: "Grey's Anatomy" erhält 21. Staffel - 18 weitere Folgen für das am längsten laufende Medizindrama der Fernsehgeschichte geplant

Societyreporter mit offenem Visier: Dominic Heinzl wird 60 - Heinzl feierte mit dem Magazin "Hi Society" bei ATV seine größten Erfolge – "Chili" blieb beim ORF unter den Erwartungen – Viel Wirbel um Sidos Faustschlag

"Superpower": TV-Premiere für Sean Penns Ukrainekrieg-Dokumentarfilm - Hollywoodstar liefert engen Blick auf das Land in den ersten Tagen des Einmarsches und inszeniert sich dabei auch selbst. Zu sehen auf The History Channel am 13. April

Switchlist: "Die Beichte", "Rocky" und "Der Marsianer", außerdem eine Reportage über die Lotterie des spanischen Blindenverbands, eine Doku über Art Spiegelmans Kult-Comic "Maus" und Steven Spielbergs "Der weiße Hai" - TV-Hinweise für Mittwochabend.

