Der Wasserkocher gehört zur Grundausstattung eines Hotelzimmers. Ist ja auch praktisch, das Ding. Um sich schnell einen Instantkaffee oder eine Packerlsuppe anzurühren, einen Tee zu machen oder um damit Reis zu kochen. Moment. Reis kochen? Ja, das geht. Und noch mehr. Immerhin gibt es seit Jahren ein einschlägiges Kochbuch, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt: "The Joy of Waterboiling: 100 köstliche Rezepte für den Wasserkocher".

Der Wasserkocher: ein nützliches und vielseitig verwendbares Gerät. Getty Images

Doch sollte man bedenken, dass der Wasserkocher auch immer wieder in den Top-Ten-Listen jener Dinge auftaucht, die man im Hotelzimmer tunlichst nicht benutzen sollte. So schreibt beispielsweise "Reisereporter": "Auf der Liste der Dinge, die in Hotelzimmern am seltensten gereinigt werden, steht der Wasserkocher weit oben." Möglicherweise weil das Reinigungspersonal davon ausgeht, dass sich das Gerät sowieso von selbst reinigt. Was an sich nicht falsch ist, denn kochendes Wasser tötet bekanntlich jeden Keim.

Kochwäsche

Bedenklich wird es aber, wenn der Wasserkocher nicht mehr nur fürs Kochen zweckentfremdet wird. Tatsächlich dürfte es Gäste geben, die ihre Wäsche darin waschen. Ein "Hotel-Hack", der wohl ebenfalls aus dem Gedanken heraus entstanden ist: Kochendes Wasser macht Socken und Unterhosen hygienisch rein. Kaum zu glauben, aber wahr. Schon 2017 schrieb "The Independent" über diese Praxis und warnte seine Leserinnen und Leser davor, den Wasserkocher zu benutzen. Anlass dafür war die Frage, die ein (damals noch) Twitter-User stellte: "Kennt ihr jemanden, der auf Reisen seine Unterhosen in einem Wasserkocher wäscht?" Eine ernstgemeinte Frage.

Die Antwort findet man auf X (vormals Twitter). Dort berichtete 2019 eine Nutzerin, auf einem Kurztrip von ihrer Periode überrascht worden zu sein, wie auch auf "Travelbook" zu lesen ist. Da sie kein Wechselhöschen dabeihatte, entschied sie, ihre befleckte Unterwäsche im Hotelwasserkocher zu waschen. "Schnell und hygienisch", lautet ihr subjektives Fazit.

Nur die Ruhe

Die Kommentatoren des Posts sahen das allerdings anders: "Was ist nur mit euch los?" Andere schrieben, dass sie nie mehr einen Wasserkocher im Hotel anrühren würden, sie würden lieber an Koffeinentzug sterben, als sich mit "Unterhosenwasser" einen Instantkaffee zu machen. Beunruhigenderweise wurden auch auf der chinesischen Mikroblogging-Website Weibo Beweise dafür entdeckt, dass Menschen ihre Unterwäsche in Hotelkesseln kochen, berichtete damals "The Independent".

Experten geben unterdessen Entwarnung, wie bei "Travelbook" zu lesen ist: Wenn Wasser kocht, lebt darin nichts mehr. Denn der Wasserkocher erhitzt das darin aufbereitete Wasser auf etwa hundert Grad Celsius, das sei heiß genug, um gängige Erreger zu töten. Man könne das Gerät im Hotel also bedenkenlos benutzen. Wer sich nach dem Gelesenen allerdings nicht sicher ist, sollte wohl lieber darauf verzichten. (red, 5.4.2024)