Im Fall rund um das zu den Tatzeitpunkten zwölfjährige Mädchen gibt es 17 Tatverdächtige, eine Person ist der Staatsanwaltschaft nicht bekannt. APA/MAX SLOVENCIK

Zwischen Februar und Juni 2023 sollen 17 tatverdächtige Kinder und Jugendliche ein damals zwölfjähriges Mädchen im Wiener Bezirk Favoriten sexuell missbraucht haben. Mit acht der Verdächtigen stand die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) schon vor Bekanntwerden des Falles in Kontakt. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde. "Wir kennen acht der insgesamt 17 Verdächtigen", sagte Ingrid Pöschmann von der MA 11 dem "Kurier". Was sexuelle Übergriffe betrifft, soll es bei den betroffenen Jugendlichen mit Migrationshintergrund aber keine entsprechenden Vorgeschichten geben, die der Behörde bekannt waren.

Zwei der Burschen seien vor Bekanntwerden des Falles rund um das zwölfjährige Mädchen wegen gewalttätigen Verhaltens aufgefallen: Hier hätten Eltern von anderen Kindern Anzeige erstattet. In fast allen Familien, mit denen die MA 11 bereits vor den Übergriffen zusammenarbeitete, habe es "wirtschaftliche Probleme" gegeben. "Die Familien haben teilweise direkt mit uns Kontakt aufgenommen", sagte Pöschmann.

In einigen der betroffenen Familien habe es auch Gefährdungsmeldungen gegeben – wegen Vernachlässigung sowie psychischer und physischer Gewalt gegenüber den Kindern. "In den Fällen, in denen der Kinderschutz nicht gewährt werden konnte, haben wir eingegriffen", sagte Pöschmann. Ein Betroffener sei aus der Schule genommen und für vier Monate suspendiert worden. Der Betroffene gehe aber mittlerweile wieder zur Schule. Aktuell würden Gefährdungsabklärungen stattfinden: Es gehe um die Frage, was die Jugendlichen nun brauchen würden, um ihr Verhalten zu ändern. Möglich seien etwa individuelle Therapieangebote sowie Anti-Gewalt-Trainings.

Ermittlungen laufen

Im Fall rund um das zwölfjährige Mädchen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, in einem Fall besteht auch der Verdacht der Vergewaltigung. Unter den Verdächtigen befinden sich 13 minderjährige Burschen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren und ein junger Erwachsener im Alter von 19 Jahren. Zwei Verdächtige waren zum Tatzeitpunkt unter 14 Jahre alt und damit strafunmündig. Von den 17 Verdächtigen ist eine Person nach wie vor unbekannt. (krud, APA, 5.4.2024)