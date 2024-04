Hier sind die Mediennews vom Wochenende:

Der Mann mit dem goldenen Händchen: ORF-Topverdiener Pius Strobl - Warum bekommt Pius Strobl die zweithöchste Gage im ORF? Wer ist der Manager, der das 300 Millionen teure Umbauprojekt des Küniglbergs genauso schupft wie "Licht ins Dunkel"? Ein unglaubliches Leben in zehn Stationen

Pius Strobl. IMAGO/Daniel Scharinger

ORF-Chef Weißmann verteidigt Gagen: "Nicht abgehoben von der Branche" - Dass Ö3-Moderator Robert Kratky mit 444.000 Euro der Topverdiener ist, ergebe sich aus seinem Marktwert, sagte Weißmann im "Krone"-Interview

"Carrie, you're the one": Wir haben "Sex and the City" wiedergesehen - Diese Serie hat damals vieles verändert: wie wir über Sex redeten oder was wir anziehen wollten. Aber was davon hat heute noch Bestand?

ORF-Vorturner Philipp Jelinek zu Strache-Chats: "War ein Fehler" - Nachdem Ende März Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache bekanntgeworden waren, meldet sich der "Fit mit Philipp"-Turner erstmals zu Wort

TV-Kommissar und Schauspieler Peter Sodann gestorben - Als liebenswürdig-unwirscher "Tatort"-Hauptkommissar Bruno Ehrlicher wurde der ostdeutsche Mime zum Star - nicht nur in der DDR eckte er vielfach an

Im "Tatort" Münchner Horror mit Wiener Beilage - Muss das am Sonntagabend sein, fragt sich "Tatort"-Kritikerin Birgit Baumann

Mateschitz und Benko im "Blattsalat": Reich sein ist auch nicht leicht - Herbert Kickl lässt sich beim ORF-Beitrag erst einmal mahnen, Philipp Jelinek darf nur noch in Wiederholungen Senioren in Kniebeugehaft nehmen

"Auf Wiederschauen": Paul Lendvai moderierte sein letztes "Europastudio" - Der 94-jährige Publizist leitete die Sendung 255 Mal. Er bleibt aber weiterhin Osteuropa-Experte im ORF

James Bond "Keine Zeit zu sterben", "Magic Mike": TV-Tipps für Sonntag - "Queens of Rap" auf Arte, Paul Lendvai verabschiedet sich vom "Europastudio", "Vier Hochzeiten und ein Todesfall"

Wir wünschen noch einen schönen Abend!