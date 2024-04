Liebe Leserin, lieber Leser,

Schnäppchen auf Amazon oder Willhaben gesehen, zugegriffen, schnell bezahlt und ein paar Tage später auch schon geliefert. Alles gut – oder eben auch nicht. Wie Watchlist Internet nun warnt, kann es sein, dass man selbst in solch einem Fall gerade zum Opfer einer ausgeklügelten Betrugsmasche geworden ist, die dieser Tage verstärkt kursiert – eines sogenannten Dreiecksbetrugs.

Außerdem: Saudi-Arabien will in Zukunft nicht nur vom Ölgeschäft abhängig sein und seine Wirtschaft diversifizieren. Und zur Umsetzung dieser Ambitionen arbeitet man schon länger an einer spektakulären Stadt in der Wüste. The Line heißt die Metropole, die sich – namensgemäß – wie eine Linie in Form zweier langgestreckter Wolkenkratzer 170 Kilometer durch die Landschaft ziehen soll. Im Oktober 2022 begannen die ersten Bauarbeiten für das von vielen Beobachtern skeptisch beäugte Unterfangen. Nun, so berichtet "Bloomberg" unter Berufung auf einen anonymen Insider, sollen die Pläne massiv zurückgefahren werden. Zumindest mittelfristig.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

Dreiecksbetrug: Warnung vor raffinierter Betrugsmasche auf Amazon, Willhaben und Co

Saudis fahren Pläne für The Line wohl massiv zurück

Künstliche Muskeln könnten Klimaanlagen und Heizungen revolutionieren

Wie Russland Starlink-Terminals gegen die Ukraine einsetzt

Filmindustrie will Zugriff auf Piraterie-Webseiten verbieten lassen

Studie: Kinder normalisieren Gefährdungen und Missbrauch im Internet

"Star Wars Outlaws": Mehr Details und Erscheinungsdatum bekanntgegeben