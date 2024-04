Hier sind die Mediennews vom Montag:

Prozess "Pharmahure": Felix Baumgartner muss Florian Klenk 5.000 Euro Entschädigung zahlen Der Weltallspringer darf den Journalisten nicht "fester Trottel" und "Pharmahure" nennen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig

"Fit mit Philipp"-Nachfolge Diamanten, Rollator und ein Bizeps wie Schwarzenegger: Conny Kreuters erste "Fit mit den Stars"-Turnstunde Augenzwinkernd und sympathisch führte die Profitänzerin durch ihre erste Einheit

TV-Tagebuch "Im Zentrum" zu den Folgen der Spionageaffäre Egisto Ott Wolfgang Peschorn, Chef der Finanzprokuratur, bekräftigt die Forderung nach einer Überwachung von Messengerdiensten

Web-Analyse Userinnen und User nutzten derStandard.at im März 3,5 Millionen Stunden Onlinenutzung laut ÖWA: Dachangebot derStandard.at bei Unique Clients Nummer eins

Serie Wie eine 23-jährige Schweizerin mit Gen-Z-Beratung reich wurde In der ARD-Serie "Money Maker" zeigt die 23-Jährige Schweizer Unternehmerin Yaël Meier, warum sie Firmen zur Gen Z berät – und damit aneckt

Protest gegen Reform Intendanten, Autoren, Direktoren: Personenkomitee tritt für Ö1 ein Der offene Brief mit Unterschriften von Rau bis Roščić, de Beer bis Kušej und Haneke bis Hinterhäuser fordert die Erhaltung der Organisationsstruktur des Radiosenders

Diskussion "Hochgefährliche Situation": Nahostexpertin Scheller in der "ZiB 2" Eine scharfe Reaktion Israels würde zu einer weiteren Eskalation führen, sagt Bente Scheller. Dieser Krieg sei "militärisch allein nicht zu gewinnen", es brauche Verhandlungen

Switchlist "It Follows", "Thema", "Girl Gang": TV-Tipps für Montag "Beichte und Luxusparty", "Die üblichen Verdächtigen", "Mord in Patell", "Kulturmontag", "Die Klinik" – dazu die Radiotipps

Werbung Serienprojekt "Am Wörthersee" als aufwendiger PR-Stunt geoutet Tourismusregion wollte weg von "Werbesujets, TV-Spots und Social Media-Filmchen" - Serie gibt es nicht, "zumindest noch nicht"

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre!