Neun Jahre ist es mittlerweile her, seitdem Donald Trump die politische Bühne betreten hat. Wie kaum ein anderer Politiker dominiert der Ex-Präsident die internationalen Schlagzeilen. Nach seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden und der Lüge von der "gefälschten Wahl" will es Trump in diesem Jahr noch einmal wissen. Am 5. November findet die Schicksalswahl um den nächsten US-Präsidenten statt. Offen bleibt die Frage, ob und inwiefern Trump seine Skandale und Gerichtsprozesse schaden. Ein Überblick.

(Matthias Balmetzhofer, 27.4.2024)