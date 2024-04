Hunderte Quadratmeter pro Stellplatz, beheiztes Privatbad mit Luxusdusche, eigener Whirlpool, private Küche oder Sauna: Wer solche Campingerlebnisse sucht, findet sie bei Leading Campings, einem Zusammenschluss von 45 europäischen Luxus-Campingplätzen, wo unter dem Namen "Leading Stellplatz" nun die größten, luxuriösesten und außergewöhnlichsten Stellplätze der Mitglieder angeboten werden, wie es im Pressetext heißt. Denn, so das Argument, "dicht an dicht ist passé".

Caravan Camping Sexten Leading Campings

Was man sich darunter vorstellen kann, das zeigen die folgenden Beispiele. So bietet der "Leading Stellplatz" im Caravan Park Sexten in Südtirol auf einer Fläche von 600 Quadratmetern ein eigenes Badezimmer mit Sauna, Whirlpool, Dusche und WC, eine große Terrasse mit Grillstelle sowie einen Ausblick auf die Dolomiten.

Holzbefeuerter Whirlpool

Die zwei circa 400 Quadratmeter großen "Leading Stellplätze" des Campingplatzes Barco Reale in der Toskana wiederum sind terrassenförmig auf zwei Ebenen angelegt und verfügen über ein eigenes Bad sowie eine vollausgestattete Küche mit Kühlschrank, Gasherd, Geschirrspüler und sogar Waschmaschine. Beim Kochen können die Zutaten direkt aus dem privaten Gemüsegarten mit saisonalen Produkten geerntet werden. Angepriesen wird auch der holzbefeuerte Whirlpool.

Privatsauna, eigene Dusche oder Bad: Das bieten die "Leading Lodgepitches" im Alpencamping Nenzing, und darüber hinaus noch einen eigenen kleinen Wohnbereich sowie den kostenfreien Zugang zum Saunabereich des Fünf-Sterne-Platzes.

Campingplatz Piani di Clodia Leading Campings

Ein Stellplatz in erster Reihe mit direktem Blick auf den See ist ein Traum vieler Camper. Für Gäste der "Leading Stellplätze" auf dem Strandcamping Waging am See gibt's nicht nur den direkten Blick auf den See, sondern auch ausreichend Platz für das Luxuswohnmobil, konkret 150 Quadratmeter. Dass eigene Frisch- und Abwasseranschlüsse sowie ein Stromanschluss inkludiert sind, versteht sich von selbst.

Auch der Campingplatz Piani di Clodia am südlichen Ostufer des Gardasees bietet zwei "Leading Stellplätze". Urlauberinnen und Urlauber im Wohnmobil oder Caravan können sich dort unter anderem über ein privates Badezimmer sowie eine Küche freuen. (red, 16.4.2024)