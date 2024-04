Pro

Am Ende des Vier-Sterne-Hotelfrühstücks verstohlen eine Banane in die Tasche stecken? Oder eine Buttersemmel in eine Serviette wickeln, für später – und sich dabei fühlen wie Hotzenplotz? Nein, darum geht’s nicht. Von derart amateurhaften Vorgehensweisen ist auch dringend abzuraten. Bananen werden schnell zu Gatsch, und Buttersemmeln … Nun, ich bin mir ­sicher, Sie wissen alles über Buttersemmeln.

Die Profis aber, die keine Scheunendrescher sind und vielleicht auch schon auf den Stoffwechsel achten müssen, die haben beim Essengehen das Tuppergschirrl selbstverständlich immer dabei. Ganz nach dem Motto: Den halberten Spinatauflauf heb ich mir für morgen auf, und der g’surte Schweinebauch schmeckt mir übermorgen auch! Seniorinnen und Senioren wissen, wovon ich rede. Die Wirte sind sowieso heilfroh, wenn sie die Restln loswerden, üblicherweise reichen sie bereitwillig Plastikdosen oder Alufolie, wenn man nix mithat. Bei manchen Gasthäusern gehört das als Folklore sogar zum Bezahlvorgang dazu. Stanniol? Zum Wohl! (RONDO, Martin Putschögl, 28.4.2024)