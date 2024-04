Der ÖVP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Reinhold Lopatka, bei einer Sitzung des Nationalrats Ende Februar. APA/MAX SLOVENCIK

58 Seiten umfasst das Wahlprogramm der Volkspartei für die EU-Wahl am 9. Juni, das dem STANDARD vorliegt und das am Montag von ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka vorgestellt wird. Einige Kapitel darin behandeln den Kampf gegen Terror, Extremismus und Desinformation, die Verteidigung der Demokratie sowie den Schutz jüdischen Lebens in Europa. Auch Gewalt gegen Frauen, die Stärkung der Familie und der Schutz von Kindern werden genannt. Die EU wird als "wesentliche Grundlage für Frieden und Wohlstand in Österreich" bezeichnet. Wer sich für einen EU-Austritt ausspreche, setze "die Sicherheit und den Wohlstand der Österreicherinnen und Österreicher aufs Spiel".

Das europäische Lebensmodell und die in Europa gelebten gemeinsamen Werte gehörten ebenso verteidigt, wie die Außengrenzen geschützt und illegale Migration verhindert werden müsse. Konkret müssten dafür etwa Partnerschaften mit Drittstaaten ausgebaut werden, um Asylverfahren und Abschiebungen in sichere Drittstaaten zu ermöglichen. Dafür müssten auch alle Herkunftsländer "neu evaluiert" werden, um "etwaige neue innerstaatliche Fluchtalternativen rasch zu erkennen und damit neue Möglichkeiten für Rückführungen zu etablieren". Anderes Beispiel: Für den Familiennachzug sollen strengere Regeln gelten. So sollen Personen, die sich bereits in Österreich aufhalten und asylberechtigt sind, zum Zeitpunkt der Beantragung einer Familienzusammenführung bereits in der Lage sein, finanziell für sich und ihre Familie zu sorgen.

Terrorismus und Extremismus

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeige, dass Sicherheit und Frieden "in Europa keine Selbstverständlichkeit sind". Das europäische Lebensmodell von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gerate weltweit unter Druck, was eine "klare Positionierung Europas und eine Verteidigung seiner gemeinsamen Werte" erfordere. Auch für eine "gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik" spricht sich die ÖVP aus, zum Beispiel bei der gemeinsamen Beschaffung von Rüstungsgütern. Beim Kampf gegen Terrorismus und Extremismus müssten die Mitgliedsstaaten stärker zusammenarbeiten, beispielsweise für eine Vereinheitlichung der Standards bei der Überwachung mobiler Kommunikation oder auch hinsichtlich der Strafen für Schlepperkriminalität. Auch die Etablierung einer europaweiten Gefährderdatenbank wird erwähnt.

Bei Schlüsseltechnologien, etwa im Bereich Pharma- und Medizinprodukte oder Mikrochips, sollen Abhängigkeiten abgebaut werden. Auch die Energieversorgung soll krisensicher gemacht werden, beispielsweise durch strategische Diversifizierung von Energielieferanten oder "Energiepartnerschaften" im Bereich von erneuerbarer Energie und Wasserstoff, um von Öl und Gas wegzukommen.

"Weltmarktführer bei Verbrennungsmotor"

Andere Kapitel behandeln das Thema Wirtschaft, Innovation und Forschung. Regulierungen seien dahingehend zu überprüfen, wie sehr sie in Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit eingreifen. Wo dies der Fall sei – die ÖVP nennt hier als Beispiel das "überbordende Lieferkettengesetz" und den "einseitigen European Green Deal, der zu wenig auf Wettbewerbsfähigkeit achtet" –, müssten Maßnahmen zurückgenommen oder angepasst werden. Die Wettbewerbsfähigkeit soll auch gestärkt werden, indem "Überregulierung, überbordende Rechts- und Bürokratievorschriften" vermieden und Barrieren am Binnenmarkt abgebaut werden.

Der Forschungs- und Innovationsstandort Europa soll gestärkt werden, indem Forschungsmittel "deutlich" erhöht, der internationale Patentschutz gestärkt und das Wettbewerbsrecht reformiert wird. Europa soll "zukunftsfit" werden, indem es sich gegen ein Aus von Verbrennungsmotoren stellt und aktiv dafür einsetzt, dass "Europas Autoindustrie zum Weltmarktführer bei Verbrennungsmotoren wird".

"Klimaschutz mit Hausverstand"

Die ÖVP setzt zudem auf eine sichere Lebensmittelversorgung, eine Stärkung des ländlichen Raums und der Land- und Forstwirtschaft, auf "spürbare Bürgernähe" und eine "gelebte Subsidiarität", also auf mehr Europa in großen Fragen und mehr nationale Verantwortung in kleineren Angelegenheiten – etwa dort, wo "Herausforderungen besser auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene gelöst werden".

In dem Abschnitt, der den Klimaschutz behandelt, findet sich der von Kanzler Karl Nehammer gerne benutzte Begriff "Klimaschutz mit Hausverstand". Das Wort "Hausverstand" findet sich gleich mehrmals im Text. Europa müsse auf "die Innovationskraft unserer Wirtschaft, auf Technologieoffenheit setzen". Anreize statt Verbote sollen den Klimaschutz im Land vorantreiben. Eine "zukunftsfähige Verkehrspolitik" müsse die Bedürfnisse sowohl urbaner als auch ländlicher Gebiete berücksichtigen. Die Erreichbarkeit von ländlichen Gebieten müsse verbessert, die Bahninfrastruktur verstärkt, Investitionen in umweltfreundliche und effiziente Bahnverbindungen gesetzt werden.

"Autoland Österreich"

Aber: "Österreich ist ein Autoland – und das Auto wird auch weiterhin primäres Fortbewegungsmittel sein, um den Alltag der Bevölkerung in ländlichen Gebieten mobil und effizient zu gestalten." Vom Ausbau der Straßen und von den "Autos der Zukunft" ist im Programm weiters die Rede: Gefördert werden sollen "grüne Verbrenner". Es brauche "Technologieoffenheit auf allen Ebenen statt Rückschritt durch Verbote". Die ÖVP spricht sich gegen ein "Aus des Verbrennungsmotors" und für einen "aktiven Einsatz" dafür aus, dass "Europas Autoindustrie zum Weltmarktführer bei Verbrennungsmotoren wird". Europa solle zudem "führender Hersteller von Klimaschutztechnologien der Zukunft werden" und damit Vorbild dafür, wie "Dekarbonisierung ohne Verlust der industriellen Basis und von Wohlstand gestaltet werden" könne.

Klimaschutz sei "eine globale Herausforderung, die sich auch nur gemeinsam bewältigen lässt". Und weiter: "Klimaschutz braucht auch auf europäischer Ebene mehr Hausverstand." (giu, 29.4.2024)