Wien – Am Dienstagvormittag will Dominik Wlazny verkünden, ob er mit seiner Bierpartei zur Nationalratswahl antritt oder nicht. Um 10 Uhr ist dafür eine Pressekonferenz anberaumt. Schon im Jänner hat Wlazny verkündet, für eine Kandidatur bereit zu sein – aber nur dann, wenn der Bierpartei 20.000 neue Mitglieder beitreten und ein Budget von 1,2 Millionen Euro zur Verfügung steht. Bei einem Zwischenstand Ende März hatte die Bierpartei erst die Hälfte der gewünschten Mitgliederzahl. Wobei es sich bei der Zahl nicht um reine Mitglieder handelt. Auch Spenderinnen und Spender, also Personen, die die Partei nur einmalig unterstützen, zählt die Bierpartei dazu.

In den vergangenen Wochen war Wlazny mit seinem Team jedenfalls auf Hochtouren damit beschäftigt, neue Mitglieder anzuwerben – dafür tourte er durch alle neun Bundesländer. Dabei wollte Wlazny nicht nur neue Mitglieder gewinnen, sondern auch mit potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen ins Gespräch kommen.

Bislang sind neben Wlazny nur drei Personen bekannt, die bei einem Antreten auf der Liste der Bierpartei stehen würden: die Juristin Viktoria Müllner, der niederösterreichische Unternehmer Thomas Schuster und Eva-Maria Loigge, die aktuell in der Favoritner Bezirksvertretung sitzt. Die genaue Listenaufteilung sowie ein detailliertes Wahlprogramm sei noch Gegenstand von Gesprächen, hieß es damals auf STANDARD-Anfrage.

Dominik Wlazny alias Marco Pogo ist Obmann der Bierpartei. REUTERS/Leonhard Foeger

Sollte die Bierpartei bei der Nationalratswahl antreten, hat sie jedenfalls gute Chancen, ins Parlament einzuziehen. Aktuell liegt Wlazny mit seiner ursprünglich als Satireprojekt gegründeten Partei laut Umfragen bei vier bis sechs Prozent. Expertinnen und Experten sehen in der Bierpartei unter anderem eine Bewegung, die für Protestwähler und Nichtwählerinnen attraktiv sein könnte. Ein Antritt wäre aber vor allem für SPÖ, Grüne und KPÖ schmerzhaft, da Wlazny mit seinen Themen weite Teile der linken Wählerschaft anspricht.

Seit 2020 sitzen elf Mandatare der Bierpartei in verschiedenen Wiener Bezirksräten. Sonst hat die Partei noch keine Mandate gewinnen können. Der größte Erfolg war bislang das Erreichen von rund acht Prozent für Wlazny bei der Bundespräsidentenwahl 2022. (Max Stepan, 30.4.2024)