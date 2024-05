Die heurige Zentralmatura in Mathematik war für viele Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung. Wie gut hätten Sie die Beispiele gemeistert? Probieren Sie es aus!

Rund 40.000 Maturantinnen und Maturanten brüteten am Dienstag über den mathematischen Aufgaben, die von Fachleuten im Bildungsministerium erstellt wurden. Getty Images

Viele Schülerinnen und Schüler haben den Dienstag mit Anspannung erwartet. Es war der Tag, an dem heuer die Zentralmatura in Mathematik stattfand. Wie hätten Sie abgeschnitten, wenn Sie zur Prüfung angetreten wären? Die Aufgaben wurden mittlerweile vom Bildungsministerium veröffentlicht – DER STANDARD hat einen Teil davon in das folgende Quiz verpackt. Es gibt 13 Punkte zu ergattern, legen Sie los!

Die Verwendung eines Taschenrechners ist bei der Matura – und somit auch in diesem Quiz – erlaubt. Zudem dürfen die Schülerinnen und Schüler diese Formelsammlung benützen.

Hatten Sie es bei Ihrer eigenen Reifeprüfung in Mathe leichter oder schwerer als die heutigen Maturanten? Diskutieren Sie dazu gerne im Forum! (ta, 8.5.2024)