Dieses flotte Dessert erfrischt an heißen Tagen und man kann es super vorbereiten.

Es ist das Einser-Dessert meiner Schwester. Dieses einfache, schnelle und fein schmeckende sommerliche Tiramisu hat ihrer Durststrecke was Mehlspeisen zubereiten betrifft ein Ende gesetzt. Es kommt durchwegs gut an und lässt eine Menge Spielraum für Interpretationen was Optik und sogar Zutaten betrifft.

Der nächste Vorteil: Man kann und sollte es schon am Vortag zubereiten. Ein Stressfaktor, nämlich der des süßen Abschlusses, ist am Tag von Taufen, Geburtstagen oder Grillparties also schon einmal gegessen.

Plus: Meine Schwester holt mit diesem Himbeer-Tiramisu den Sommer ganzjährig auf Parties. Das ist ganz leicht möglich durch den Einsatz von Tiefkühlhimbeeren, die je nach Wunsch auch gegen andere Beeren ausgetauscht, oder mit ihnen ergänzt werden können.