Der "Chef de Police", Bruno Courrèges, fängt nicht nur in der französischen Provinz Périgord Bösewichte, er hat auch noch ein weiteres Kochbuch verfasst.

Martin Walker, der Erfinder von Bruno, dem "Chef de Police", ist Schotte. Er hat sich nach einer erfolgreichen Karriere als Historiker und politischer Journalist im Périgord niedergelassen. Wenn Walker sich nicht gerade neue Kriminalfälle für seinen "Dorfpolizisten Bruno" ausdenkt, kümmert er sich gemeinsam mit seiner Frau Julia Watson um den Garten, mit ihrer Ernte bekochen und bewirten sie Freunde und Nachbarn.

Vor fünf Jahren ist das erste Kochbuch Walkers erschienen. Auch hier war der Romanheld Namensgeber. In "Brunos Kochbuch" geht es ebenfalls um regionale Rezepte, gleichzeitig ist es ein Reiseführer über eine der ganz besonderen Sehnsuchtsregionen für Feinschmecker. Steht doch das Périgord für Trüffel, Gänseleber, Entenkonfit, Nüsse und vieles mehr.

Martin Walker, Julia Watson – Brunos Gartenkochbuch – Diogenes Verlag 2019, 352 Seiten, € 35,- ISBN 978-3-257-07090-3 Foto: Klaus Einwanger / © Diogenes Verlag

Der Garten, beziehungsweise das darin gedeihende Gemüse und Obst, geben das Thema im aktuellen Buch vor. Daher beginnt es auch mit dem Frühling und endet mit dem Winter. Jedes Kapitel wird mit einer Beschreibung der Jahreszeit, und mit "Brunos Gartenkalender" eingeleitet. Darin ist aufgelistet, welche Gartenarbeit in den nächsten drei Monaten ansteht, was wann ausgesät werden muss und was geerntet werden kann.

Die "Sellerie-Apfel-Suppe mit Knoblauch-Confit-Creme" ist dem Kapitel "Hiver" – Winter – entnommen und wurde bereits an Gästen erprobt. Sie schmeckt köstlich und das nicht nur bekennenden Sellerie-Liebhabern, sondern auch Menschen, die die aromatische Kölle eigentlich nicht mögen. Anstatt der Knoblauchcreme kann man auch Schwarzbrotscheiben toasten und mit einer Knoblauchzehe einreiben.

Foto: Klaus Einwanger / © Diogenes Verlag

Walnüsse werden im Périgord sowohl für Süßspeisen als auch für Pikantes verwendet. Sie kommen zum Beispiel mit Birnen und Blauschimmelkäse in Tartelettes, oder werden gemeinsam mit Äpfeln zu einer Torte verbacken. Die Bewohner dieser Region führen die niedrige Rate an Herzerkrankungen auf ihren hohen Nussverbrauch zurück.

Ein sommerliches Rezept sind die "Artischocken à la Barigoule" – also auf provenzalische Art (siehe Rezept). Bereitet man sie ohne Speckstreifen zu, sind sie ein vegetarisches Gericht – mit gehobelter schwarzer Trüffel serviert, werden sie zur Delikatesse.

Foto: Klaus Einwanger / © Diogenes Verlag

Auch wenn das Gemüse im Vordergrund steht, gibt es in "Brunos Gartenkochbuch" auch Rezepte mit Fisch und Fleisch. Diese kommen, wie alles, was nicht im eigenen Garten wächst, von Produzenten aus der Umgebung oder werden am örtlichen Wochenmarkt gekauft.

Die Autoren betonen, dass alle Rezepte von ihnen in ihrer Küche zuhause zubereitet wurden und auch keine Food Stylisten ihre Finger im Spiel hatten. Sobald die Fotos geschossen waren, wurden die Gerichte gemeinsam mit dem Fotografen genossen. (Helga Gartner, 16.11.2019)

