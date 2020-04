Herzlich willkommen im Wochenende, hier sind deine News:

Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[Wirtschaft] Großen Betrieben werden bis zu 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dafür dürfen keine Mitarbeiter gekündigt werden. Auch Dividenden und üppige Boni sind tabu.

Lebensmittelketten verkaufen keine Kühlschränke und Fahrräder mehr.

Kogler deutet Lockerung der wirtschaftlichen Einschränkungen an.

[Kommentar] Regierung und Opposition: Türkis-grünes Drüberfahren.

Podcast: Warum die Corona-Katastrophe in Afrika noch bevorsteht.

[Psychologie] Was tun gegen Angst? Das Gehirn funktioniert wie ein Holodeck im Raumschiff Enterprise, sagt Psychologe Johann Beran und erklärt, welches Programm Angst zerstreut.

[Was verdient…] Zu ihrem Geld kommen Youtuber über Product-Placements und die Beteiligung an Werbeeinnahmen. Home-Office ist möglich ;)

[Wetter] Zunächst halten sich in der Osthälfte noch ein paar Restwolken und tagsüber bilden sich vermehrt Quellwolken. Kurze Schauer können vor allem im Bergland nicht ganz ausgeschlossen werden. Im Westen wirkt bereits Hochdruckeinfluss und damit sehr sonniges Wetter. Der Wind weht schwach bis mäßig meist aus nördlicher Richtung. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 15, im Westen bis 18 Grad.

[Zum Tag] Am 4. April 1975 gründeten Bill Gates und Paul Allen in Albuquerque, New Mexico, ein Softwareunternehmen, das später unter dem Namen Microsoft einer der weltweit größten multinationalen Konzerne wird.