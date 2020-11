Weihnachtliches Gesamtpaket

Erzähl mir von Weihnachten

Hölker Verlag 2020,

205 Seiten, € 32,90

ISBN 978-3-88117-113-7 Foto: © Melina Kutelas, Hölker Verlag

Der Einband mit Folienprägung in Gold, funkelnde Sternchen wecken in Weihnachtsromantikern die Freude auf das Fest und die Zeit davor. Neben Rezepten für Weihnachtsbäckerei finden sich auch solche für selbstgemachte Leckereien zum Verschenken. Klassische Rezepte für das weihnachtliche Festessen wie Entenbraten oder Karpfen sind ebenso vertreten wie ausgefallenere Kreationen. Platzkarten, kleine Geschenkpapierbögen und Etiketten für Flaschen und Gläser liegen zwischen den Buchseiten bereit. Und wer nach weihnachtlichen Geschichten sucht wird ebenfalls fündig.

Weihnachten im verschneiten Filzmoos

Johanna Maier

Mein Weihnachten

Servus Verlag 2020

240 Seiten, € 30,00

ISBN 978-3-7104-0259-3 Foto: ©Helge Kirchberger/Servus

Johanna Maier, die Spitzenköchin aus Filzmoos, lässt unsan ihren Weihnachten teilhaben. Auch wenn sie mittlerweile selbst mehrfache Großmutter ist, sind ihre Erinnerungen geprägt von der Weihnachtszeit mit ihrer Oma. Neben vielen Rezepten für süße und pikante Köstlichkeiten, zeigt sie uns etwa, wie sich eine kleine Krippe im Glas basteln lässt oder ein Kerzenhalter aus Baumrinde. Texte und Noten von Liedern wie "Schneeflöckchen, Weißröckchen" oder "Kling, Glöckchen, klingeling", nebst Bildern aus dem verschneiten Filzmoos stimmen die Leserinnen und Leser auf ein alpines Weihnachtsfest ein.



Wirklich alles über Weihnachten

Elisabeth Auersperg-Breunner

Weihnachtszeit

Brandstätter Verlag 2020

192 Seiten, € 35,00

ISBN 978-3-7106-0444-7 Foto: Brandstätter Verlag

Bei Elisabeth Auersperg Breunner beginnen die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest bereits Anfang November. Dabei werden nicht nur sämtliche Bilder umgehängt, auch das Besteck, Geschirr und sogar die Fahrzeuge bekommen einen weihnachtlichen Schimmer. Was liegt also näher, als dieses geballte Weihnachtswissen in einem Buch zusammenzufassen. Die Autorin hat auf jede Frage zum Fest die richtige Antwort parat: Warum hat der Adventkranz vier Kerzen? Welches ist der älteste Christkindlmarkt? Und natürlich welche Bowle mag der Krampus? Rezepte dafür und für etliche andere Drinks, mit denen man gut durch den Advent kommt, finden sich ebenso, wie eines für das Weihnachtsmenü.

Süße Weihnachten

Christmas Baking

Edition Michael Fischer 2020

224 Seiten, € 20,60

ISBN 978-3-7459-0128-3 Foto: Foto: © EMF/ Eising Studio GmbH – FOOD & Video

Christmas Baking hat sich der süßen Seite von Weihnachten verschrieben. 90 Rezepte für Kekse, Pralinen, Torten und Kuchen sowie Desserts sind in dem Buch versammelt. Bei den Keksen sind Rezepte für Klassiker wie Zimtsterne ebenso vertreten, wie solche für eher unbekannte. Etwa das folgende für Pistazienküsschen, oder Pekannuss-Happen. Wie man aus Schokocornflakes kunstvolle Tannenzapfen baut oder wie man den typisch portugiesischen Weihnachtskuchen Roscón de Reyes bäckt wird auch gezeigt.

Weihnachten ohne Gluten

Tanja Gruber

Meine glutenfreie Weihnachtsbäckerei

Kneipp Verlag 2020

176 Seiten, € 27,00

ISBN 978-3-7088-0785-0 Foto: kneipp Verlag

Menschen, die kein Gluten essen dürfen oder wollen, tun sich mit herkömmlicher Weihnachtsbäckerei schwer. Tanja Gruber gehört dazu, sie hat Zöliakie und muss sich daher glutenfrei ernähren. Wie man trotzdem Vanillekipferl und Lebkuchen backen kann, zeigt sie in ihrem Buch "glutenfreie Weihnachtsbäckerei". Manche ihrer Backwerke, wie etwa Florentiner Ecken oder Zimtsterne, kommen auch ganz ohne Mehl aus. (Helga Gartner, 29.11.2020)

