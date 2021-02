Anstehen oder selber machen? Kaiserschmarrn ist momentan besonders gefragt. Foto: Getty Images/iStockphoto/ kunertus

Mit dem Kaiserschmarrn zum Mitnehmen dürfte dem Demel ein besonderer Coup gelungen sein, stehen doch Menschen in Massen an, um sich eine Portion des Wiener Mehlspeisenklassikers am Kohlmarkt (seit vergangener Woche gibt es auch ein Pop-Up in der Mariahilfer Straße) abzuholen. Gar von Polizei-Ermahnungen bezüglich mangelnder Mindestabstände ist die Rede.

Über die Gründe kann man nur spekulieren: Ist es die Tatsache, dass man damit eine warme Mehlspeise auch außerhalb der eigenen vier Wände konsumieren kann – und das trotz Gastrolockdowns? Ist es das bisschen Schihüttenfeeling für all jene, die mangels Zweitwohnsitz in den Bergen in den Semesterferien in Wien bleiben mussten? Oder will man einfach endlich auch mal zum Demel, wenn schon keine Touristen hier sind? Vielleicht ist es schlicht eine Mischung aus allem, schließlich ist die Lust auf ein bisschen Genuss doch allzu verständlich, wenn schon sonstige Freuden und Ausgehmöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Doch nicht jeder wohnt in der Nähe der Wiener Innenstadt und ewig Schlange stehen macht im Winter auch nicht unbedingt Spaß, auch wenn der Demel-Schmarrn laut Kollegen wirklich sehr gut sein soll. Also bleibt das Selbermachen, wenn der Gusto nun erst recht gewachsen ist.

Schwierig ist es ja nicht, wie dieses Rezept aus der STANDARD-ExpressBar von Ursula Schersch beweist.

DER STANDARD

Das Rezept als PDF zum Ausdrucken gibt es >> hier.



Anlässlich der 1000. Ausgabe des RONDO hat auch der in Berlin lebende Gastronom Willi Schlögl für uns einen Kaiserschmarrn zubereitet – das Rezept für sein 1.000-Kalorien-Gericht ist hier zu finden.

Ob man den Schmarrn mit oder ohne Rosinen zubereitet ist natürlich eine Glaubensfrage. Mindestens ebenso wichtig ist die Begleitung des Schmarrns. Dass fertiger Zwetschkenröster durchaus genießbar ist, haben wir vor einiger Zeit in der RONDO-Redaktion getestet. Und ein bisschen Ski-Hüttenfeeling gibt es mit dem Röster aus dem Glas für zuhause auch. (red, 6.2.2021)