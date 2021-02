Spreewald-Krimi, Instagram-Experiment im Gedenken an Sophie Scholl, Jeff Zucker, Donald Trump, Klage gegen Fox News und Giuliani, China und CGTN, schwedisches The Crown, Uli Hoeneß, RTL, EU-Copyright-Pläne und Switchlist

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Geklagt: Fellner klagt Österreich auf Presseförderung Die Medienbehörde lehnte "Österreich" ab. Die Fellners klagten die Republik – und Mitglieder des Förderbeirats persönlich

Fernsehkritik: "Nimm jetzt deine Eier in die Hand und geh": Ein Abend mit "GNTM" Eine Pandemie kann Heidi Klum nichts anhaben, ihre Modelshow ging am Donnerstag auf Pro Sieben in die 16. Staffel

TV-Experiment: ZDF-Miniserie "Tod von Freunden": Das verlorene Paradies Jede Folge erzählt die Ereignisse aus einer anderen Perspektive – zu sehen ab Sonntag

Ermittler "Spreewald-Krimi" im ZDF – Wenn die Fastnacht tödlich endet Letzte Ausgabe von Drehbuchautor Thomas Kirchner am Montag im ZDF – Soll Folgen eines neuen Autors geben

Erinnerung: SWR holt Sophie Scholl ins Instagram-Format Projekt "Ich bin Sophie Scholl" soll am 9. Mai starten, die Rolle der Widerstandskämpferin übernimmt Luna Wedler

Switchlist: "Leonardo DiCaprio: Most Wanted!" und zwei Mal Clint Eastwood: TV-Tipps für Freitag Außerdem eine Reportage über den Kampf von Frauen gegen Altersarmut und die Bankenkrise von 2018 als Komödienstoff

Abschied: CNN-Chef Jeff Zucker hört Ende des Jahres auf. Der langjährige Präsident wird das Newsnetzwerk Ende 2021 verlassen, teilte CNN mit

Rücktritt Donald Trump trat aus US-Schauspielergewerkschaft aus SAG-AFTRA wollte Ex-Präsidenten nach Sturm auf Kapitol ausschließen

Verleumdung: Weiterer Wahlmaschinen-Hersteller verklagt Fox News und Giuliani Smartmatic fordert 2,7 Milliarden US-Dollar wegen Verleumdung

Gekrönte Häupter: Im Stil von "The Crown": Serie über schwedischen König geplant Produktion des Streamingdienstes C More soll den Weg von Carl Gustaf vom Thronerben zum König schildern

Sendeverbot: Peking verurteilt Verbot des Staatssenders CGTN in Großbritannien Britische Medienaufsichtsbehörde hatte Entzug der Sendelizenz mit mangelnder Unabhängigkeit des Senders begründet

Fußballexperte: Uli Hoeneß wird Länderspiel-Experte bei RTL Premiere Ende März

Deal: RTL verkauft Werbetochter SpotX für 1,17 Milliarden Dollar an Magnite RTL erhält dafür Magnite-Aktien

Verlage: Sind doppelt bedroht durch Corona und EU-Copyright-Pläne Umsetzung der EU-Copyright-Richtlinie würde Internet-Giganten bevorzugen

