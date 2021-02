Hier sind die Mediennews:

Kinder, Kinder Christiane F. zurück am Bahnhof Zoo 40 Jahre nachdem die Drogengeschichte der 14-Jährigen um die Welt ging, zeigt Amazon Prime ab Freitag den Kampf gegen die Sucht in acht Episoden

Suchterkrankung Expertin zu Christiane F.: "Drogenrückfall ist kein Versagen" Ab Freitag zeigt Amazon Prime "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als Serie. Gabriele Fischer würdigt das Schauspiel, die Inszenierung des Drogenrauschs gefällt ihr weniger

Versunken "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als Serie: Fremdschäm-Moment mit David Bowie Wie im Film spielt der britische Weltstar auch in der Serie von Amazon Prime eine Rolle – diese wirkt seltsam abgehoben und wenig überzeugend

Retroserien Von "Sex and the City" bis "Wunderbare Jahre": Welche Reboots kommen Nach erstmaligem Rückgang dürfte 2021 die Anzahl der Serien in den USA wieder steigen. Wesentlicher Treiber sind Reboots alter TV-Serien

Lei Lei Idiotisches und andere Aufreger vom "Villacher Fasching" Seit dem Jahr 1961 werden Villacher Faschingssitzungen durchgeführt, und ebenso alt ist die Tradition, dass viele Schenkelklopfer nicht ohne Sexismus auskommen

Zweite Instanz Fellner darf nicht über "Adolf-Hitler-Halle" für FPÖ-Treffen scherzen, entscheidet Oberlandesgericht "Dünnes Tatsachensubstrat": Live-Kommentar über Politischen Aschermittwoch mit Norbert Hofer erfülle Tatbestand von Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung

Blattsalat Rüffel für Armin Thurnher und Michael Jeannée bei Fellner: Es wird so viel beleidigt! Einen "Shitstorm nach Sexismus-Eklat" verspürte Fellner: "Thurnher twitterte schwer frauenverachtendes Gedicht"

Ein Fall für die Wissenschaft Anreize für die Regulierung digitaler Plattformen Der Ruf nach verstärkter Regulierung ist laut, die Problemlage jedoch vielschichtig. Grundlegende Gedanken und Lösungsansätze aus institutionentheoretischer Sicht

1940-2021 Langjähriger ORF-OÖ-Intendant Hannes Leopoldseder gestorben Mitbegründer des Festivals Ars Electronica war von 1974 bis 1998 Leiter der Landesdirektion

Tatort-Forum "Hetzjagd" mit Lena Odenthal: Der neue "Tatort" – Top oder Flop? Ein rechtsextremer Anschlag? Lena Odenthal und Johanna Stern gehen davon aus, aber fix ist wie immer nix – am Sonntag um 20.15 Uhr, ORF 2 und ARD

TV-Tagebuch Nazis, Linke und ein Mord: Der neue Odenthal-"Tatort: Hetzjagd" Vom Nazi zum Verfassungsschützer sind die Figuren eng an den geläufigen Klischees angelegt

Mitdiskutieren Justiz, Behörden, Politik – Was ist los in Österreich? Diese Frage stellt Claudia Reiterer ab 22.10 Uhr auf ORF2 ihren Gästen. Hier können Sie mitdiskutieren

Umstritten Gottschalk zu Rassismus-Kritik: Benutze gewisse Begriffe nicht mehr Diskussion über Alltagsrassismus nach Auftritt in WDR-Sendung "Die letzte Instanz"

Verrücktes Paar "Mr. And Mrs. Smith" als Serie – mit Donald Glover und Phoebe Waller-Bridge Amazon Studies legt Stoff als Fernsehserie neu auf, 2005 spielten Brad Pitt und Angelina Jolie

Chefinterviewer Testament von Larry King: Geld gerecht unter fünf Kindern verteilen Dokument soll aus dem Jahr 2019 stammen

Rücktritt Vize-Sprecher des Weißen Hauses tritt nach Streit mit Journalistin ab Nach Vorwürfen der Einschüchterung einer Journalistin

Letzte Bastion Ungarns Klubradio muss Sendebetrieb einstellen Medienbehörde verweigert Lizenz – Einstellung des Radiosenders löste international Sorge und Kritik aus

Switchlist Links, Rechts und "Im Zentrum" in ORF und Servus TV: TV-Tipps für Sonntag, 14. Februar. "A Star is Born", "Romeo & Julia" und "Der Stoff, aus dem die Träume sind"