Hier sind die Mediennews vom Mittwoch:

Quartal Netflix bleibt mit 208 Millionen Abos weltweit unter eigenen Erwartungen 7,2 Milliarden Dollar Umsatz in drei Monaten – Streaming-Marktführer steigerte auch Quartalsgewinn

Ibiza-Video OGH erlaubt Fotos von Anwalt M. Mutmaßlicher Drahtzieher hatte Online-Plattform geklagt – Pressefreiheit steht über Persönlichkeitsrechten

ORF1 Hanno Settele geht am Mittwoch in "Dok 1" dem "Impfdesaster" auf den Grund Wie kann es sein, dass eines der reichsten Länder zu wenig Impfstoff hat? Settele über Sparen am falschen Ort, Impfpflicht, Resignation und darüber, was andere Länder besser machen

Satire Mückstein-Angelobung in "Willkommen Österreich": "Passen S' am Kurz auf!" Maschek nahmen sich die Angelobung des neuen Gesundheitsministers mit Van der Bellen, Kurz und Kogler vor

TV-Tagebuch Mückstein in der "ZiB 2" und "Willkommen Österreich": Arztvisite bei Wolf und Maschek Der neue Gesundheitsminister im Interview und mit fremder Stimme bei Stermann & Grissemann

Plattform Europäische Fernsehsender starten gemeinsame Mediathek Deutschland, Frankreich und die Schweiz beteiligt

Todesursache Staatsanwaltschaft lässt Willi Herrens Leiche obduzieren Fremdverschulden nach Tod des Schauspielers (45) soll ausgeschlossen werden

Fluggast "Flight Attendant" bei Amazon: Schwarzhumoriges Whodunit Eine Blondine, Mini-Wodka-Flaschen und ein Mord: Hitchcock hätte das gefallen – Ab 23. April auf Amazon

Serienforum Wie hätte "Game of Thrones" enden sollen? Lassen wir zum zehnten Jubiläum die Serie Revue passieren: Was haben Sie an "Game of Thrones" geschätzt? Und wie würden Sie das Finale umschreiben?

True Crime Sky dreht Dokumentation zu Münchner OEZ-Attentat Vierteiliges True-Crime-Format geplant – Regisseur Preuss: "Wir legen den Fokus darauf zu ergründen, wie es zu der schrecklichen Tat kommen konnte"

Mittwochabend Frau, Mann oder keines von beiden: Doku "Männlich, Weiblich, Trans*" auf 3sat In "Männlich, Weiblich, Trans* – Was heißt schon Geschlecht?" setzen sich Constanze Grießler und Franziska Mayr-Keber mit Rollenbildern und Geschlechtergrenzen auseinander

Austrofilm Literaturverfilmungen bis Europadrama: ORF fördert neue Kinoprojekte Sieben Vorhaben werden mit insgesamt zwei Mio. Euro unterstützt – Neue Filme von Elisabeth Scharang und Sudabeh Mortezai – Robert Seethalers "Ein ganzes Leben" wird verfilmt

Für Österreich spielen Castorfs "Faust"-Inszenierung an der Staatsoper am 9. Mai auf ORF 3 Starbesetzte Koproduktion mit Stuttgart u.a. mit Juan Diego Flórez und Nicole Car – Castorfs Handke-Inszenierung am Burgtheater hat voraussichtlich erst im Herbst Premiere

Segelsport Servus TV erwarb Ausstrahlungsrechte für die SailGP Der Privatsender zeigt den internationalen Live-Stream der ersten Regatta vor Bermuda am kommenden Wochenende laut einer Aussendung auf seinem Online-Sportportal

Quoten Puls 24 erreichte mit Übertragung der heimischen Eishockey-Liga 913.000 Zuseher Der Privatsender zeigte erstmals als österreichischer Free-TV Partner der heimischen höchsten Eishockey-Liga 41 Spiele

Talente "Show Your Talent" auf Puls 4 sahen Dienstagabend 107.000 Talenteshow mit Klaus Eberhartinger und Roland Schönfelder hat noch Luft nach oben

Personalie Hans-Peter Siebenhaar übernimmt die Leitung der Kommunikation der OMV "Handelsblatt"-Korrespondent wechselt die Branche, folgt am 1. Juni Andreas Rinofner nach, der Konzernsprecher der OMV wird

Mitdiskutieren Fällt uns in der Pandemie die Decke auf den Kopf? Bespricht heute Pro und Contra auf Puls4

Videodebatte Wohin steuert die vierte Gewalt in Österreich? Neue Websites und Blogs, oft mit klarer politischer Kante, sprießen aus dem Boden. Wie verändert sich die Medienlandschaft, und welche Rolle können klassische Medien in Zukunft spielen? Wir diskutieren

Switchlist Traffic, Super-Gau und Impfdesaster – TV- und Radiotipps für Mittwoch

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!