Bernhard Kletter, hier bei seiner letzten Wettermoderation am 28. Februar 2014 zu sehen, starb im 65. Lebensjahr. Foto: Screenshot/Youtube/ORF

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Langjähriger ORF-Wetterchef Bernhard Kletter gestorben – Der Meteorologe leitete die ORF-Wetterredaktion von 1995 bis 2007

Ein Land in Asche: "Underground Railroad" als Höllenfahrt durch Sklaverei und ihre Spielarten – Oscar-Preisträger Barry Jenkins hat den preisgekrönten Roman für Amazon Prime verfilmt. Eine schmerzvolle, wuchtige und große Serie

Wien fördert "Profil" mit "Wahrheitsbarometer", Fernsehen mit "Fleisch", Radio mit STANDARD – Medienförderung der Stadt in dritter Runde an 26 Projekte von etablierten Medienunternehmen und Startups

Neues "Friends"-Special mit Stars der Kultserie kommt Ende Mai – Die erste "Friends"-Folge seit 17 Jahren soll am 27. Mai online gehen. Die Stars von früher spielen dabei laut HBO Max ohne festes Drehbuch

Magie bis zum Biss: Arte dokumentiert "Siegfried und Roy – Ein Leben für die Illusion" – Die Illusion vom wilden Tier, das zum Kuscheltier mutiert, wenn man ihm nur den Willen bricht

Anleger enttäuscht, Streaming-Abos unter Erwartungen: Walt Disney schwächelt – In normalen Zeiten tragen Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten zum Umsatz bei. Auch das Streaming-Geschäft läuft nicht so recht an

Günther Mayr präsentiert am Sonntag "Die Welt der Seuchen" und künftig ein Freitagsformat – ORF-Wissenschaftsjournalist blickt zurück auf die Geschichte der Pandemie. Ab 28. Mai moderiert er freitags eine neue Wissenschaftssendung

"Der Eid", "Ein Dorf wehrt sich" und die 70. Wiener Festwocheneröffnung: TV-Tipps für Freitag, 14. Mai – "Unser Leben auf Tiktok und Youtube" in "Matrix", Pflanzen als Erfinder, Influencer als Werbekörper, Leben im Iran und Drogen in "Kontext"

