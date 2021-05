[International] Belarus zwingt Ryanair-Jet zu Landung in Minsk und nimmt Regimegegner fest.

Litauen will "starke transatlantische Reaktion" gegen Belarus.

14 Tote bei Seilbahnunglück nahe Lago Maggiore.

[Panorama] Private Wissenschaft: Pandemie-Aufklärer mit Daten aus dem Wohnzimmer.

[Inland] Interview mit Millionenerbin Marlene Engelhorn: "Besteuert mich endlich!".

[Gesundheit] Österreich: Das Land der Trinker.

Rückkehr in die Fitnessstudios: An die Geräte – drinnen und draußen.

[Asyl] Warum Flüchtlingsfamilien zwischen Österreich und Griechenland getrennt bleiben.

[Wirtschaft] Der Preis des Fleisches: Wie viel kostet weniger Tierleid?

[Web] Polizei warnt vor neuer Welle an betrügerischen SMS.

[Gesellschaft] Die letzte Wirtin von Mattersburg.

[Kultur] Hans Makarts verruchte "Amoretten" sorgten einst für Furore.

Sargnagels Debüt als Konzert: "Ich pfurze in den Donaufluss, es blubbert bis nach Linz".

[Sport] Verstappen gewinnt in Monaco und übernimmt die WM-Führung.

Wacker Innsbruck verspielt Aufstiegschance, Klagenfurt in Relegation.

Golf-Rekord: Phil Mickelson gewann mit 50 Jahren PGA Championship.

[Blattsalat] Schweizerhaus und Zuckergoscherl: Ein Bild von einem Kanzler.

[Wissenschaft] Die Ewigkeit dauert auch nur ein Googolplex Jahre.

[Video] Wie die Impfung unsere Welt verändert.

[Wetter] Es bleibt wechselhaft: Sonne, Regen, Föhn. Vormittags bleibt es in weiten Teilen Österreichs sonnig. Bald aber kommen von Süden her Wolken und nach und nach beginnt es auch zu regnen. In Wien und Niederösterreich ist mit Südostwindböen bis 60, 70 km/h zu rechnen. Die Temperaturen reichen von stellenweise 10 Grad im Süden bis zu 23 Grad in den Föhnstrichen im Norden.

[Zum Tag] Wir wünschen einen schönen Pfingstmontag!