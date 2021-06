(Ein Kinderzimmer, abends. Im Bett der achtjährige Maximilian, umgeben von Plastikfiguren: Spiderman, Super Mario, diverse Transformer, Minions und Dinosaurier. In einem Fernseher im Nebenzimmer läuft, gedämpft hörbar, die Übertragung eines Fußballspiels.)

MAXIMILIAN (mit den Figuren spielend, atemlos): – und wieder prescht der Torjäger unwiderstehlich nach vorn, tagadam tagadam tagadam, fast hat er sein Ziel erreicht, da stellt sich ihm Eisenfuß in den Weg – bamm! Laufmaschine eilt zu Hilfe, er wird verfolgt von Knipser und Rackerer, aber sie können sein Tempo nicht mitgehen. Plötzlich taucht Mentalmonster auf der rechten Seite auf, der Torschützenkönig hat ihn ins Spiel gebracht, und wsch! wsch! säbelt er die Gegner nieder. Da aber springt Flankengott dazwischen, der nun seine Geheimwaffe auspackt, pch pch pch! Laufmaschine ist am Kopf getroffen und geht zu Boden, ahhhh! Nun beginnt der Legionär zu zaubern, Mentalmonster und der Dauerläufer wollen sich schon um den Hals fallen, aber sie haben ihre Rechnung ohne den Kapitän gemacht, der nun –

FRAUENSTIMME AUS DEM NEBENZIMMER: Maxi?! Schluss jetzt, es ist halb zehn! Noch einmal sag’ ich’s nicht!

MAXIMILIAN: Aber was ist das? Wieder erscheint aus dem Abseits der geheimnisvolle Mann in Gelb und blickt auf seine Uhr! Nun gibt es nur noch eine Rettung: Kopfballungeheuer muss her! Und da ist er schon, mit Riesenschritten –

(Vorhang)

(Antonio Fian, 18.6.2021)