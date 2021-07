(Die Bühne die Krimmler Wasserfälle. Auf einem Stein vor dem untersten Wasserfall eine junge Frau in Wanderkleidung, in hockender Stellung, einen Rucksack neben sich. Sie hat die Arme vor der Brust verschränkt, den Kopf in den Nacken gelegt, ihr Mund ist halb geöffnet, Tränen rinnen über ihre Wangen. Mehrere Minuten verharrt sie so, versunken in die Betrachtung der zu Tal stürzenden Wassermassen, dann richtet sie sich auf, faltet die Hände und verneigt sich.)

DIE JUNGE FRAU: Danke. Das war toll.

(Sie wischt sich die Tränen aus dem Gesicht, nimmt den Rucksack auf und geht Richtung Bühnenausgang. Nach wenigen Metern bleibt sie stehen und wendet sich noch einmal dem Wasserfall zu.)

DIE JUNGE FRAU: Weiter so!

(Sie geht ab.

Vorhang)

(Antonio Fian, 3.7.2021)