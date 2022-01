Hier geht es zum Corona-Livebericht

[Inland] Ex-Vizekanzler Mitterlehner: "Sideletter sind durchaus übliche Spielregel"

Wie Parteien mit eigenen Medien Meinung machen

[International] Sergio Mattarella erneut zum zum italienischen Staatspräsidenten gewählt

[Wirtschaft] Thinktank Momentum: Millionen für Ökonomen: Wie objektiv sollen unsere Experten sein?

[Panorama] Ölteppich verschmutzt tropischen Sandstrand im Golf von Thailand



Rund 10.000 Personen und einige Festnahmen bei Corona-Demo in Wien

[Kultur] Der Rausch als Grundbedürfnis, oder: Die Legende vom heiligen Trinken

[Wissenschaft] Skandalbücher und "Unsittenromane": Die vergessene weibliche Avantgarde

[Lifestyle] Vegetarische Rezepte im neuen Kochbuch von Andreas Caminada

[Wetter] Von Nordwesten her verdichten sich die Wolken und es wird vor allem am Nachmittag von Nordwesten her allmählich regnen. Anfangs ist im Norden teils noch Schnee oder Schneeregen möglich. Die Schneefallgrenze steigt aber dann rasch auf 400 bis 1000m. Zeitweise aufgelockert bewölkt ist es vorerst im Süden und Westen.

[Zum Tag] 1790: Auf dem englischen Fluss Tyne wird das erste Rettungsboot getestet.