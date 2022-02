Der umstrittene Leiter des Verfassungsschutzes in dem Bundesland verliert seinen Posten

Klagenfurt – Der Leiter des Kärntner Landesamts für Verfassungsschutz (LVT), Stephan Tauschitz, wird von diesem Posten abgezogen. Das hat die Kärntner Landespolizeidirektion am Freitagmorgen bekanntgegeben.

Tauschitz steht in der Kritik, weil er in den Jahren 2008 und 2010 zweimal Reden beim umstrittenen Ulrichsbergtreffen gehalten hat, auch vor Rechtsextremen und Neonazis. Ebendiese Szene solle er nun als oberster Verfassungsschützer des Bundeslandes beobachten, sagten Kritiker. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Oskar Deutsch, und die grüne Vizeklubobfrau Olga Voglauer hatten deshalb Tauschitz' Rücktritt gefordert, zuletzt sorgte die Personalie auch in Israel für Empörung.

Noch vor wenigen Tagen sah Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) keine Notwendigkeit, Schritte in Richtung Tauschitz' Absetzung zu setzen: "Es darf hier in diesem Bereich keinen Platz für Rechtsextremismus geben", sagte er zuletzt – er sei jedoch der Meinung, dass die für den Fall zuständige Landespolizeidirektorin diesbezüglich "richtige Maßnahmen gesetzt" habe.

Tauschitz wird nun laut Polizei "bis auf Weiteres einem anderen Verantwortungsbereich in der LPD Kärnten dienstzugeteilt". Das LVT wird nun von der stellvertretenden Leiterin Viola Trettenbrein geführt. (red, 11.2.2022)