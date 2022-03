Am Freitag startet "Starmania" im ORF mit Josh und Lili Paul-Roncalli in der Jury. Arabella Kiesbauer und Ö3-Philipp Hansa moderieren. Foto: ORF/Hans Leitner

Hier kommen die Mediennews von heute:

Krieg in der Ukraine: Russland sperrt unabhängige Medien Moskauer Echo und Doschd – "Moskauer Echo" und Doschd "absichtlich falsche" Berichte zur Ukraine vorgeworfen – Twitter wird nur noch langsam geladen

Castingshow: "Starmania" in Zeiten des Krieges: ORF "pietätvoll auch im Eskapismus" – Unterhaltungschef Hofer: "Es kann das Leben und das Programmangebot nicht komplett ruhen"

Netzpolitik: Wie die Ukraine den Meinungskampf im Netz gewinnt – Genaue Beobachtung und effektive Nutzung sozialer Medien lassen wenig Raum für Russlands Narrativ von einem "Friedenseinsatz". Große Begeisterung für den Krieg scheint es nur in China zu geben

TV-Tagebuch: Der offizielle Youtube-Kanal der Formel 1: Der Neuanfang der Königsklasse – Geboten werden kompetente Analysen, spannende Einblicke und jede Menge Inhalt

Krieg in der Ukraine: Netflix weigert sich, russisches Staatsfernsehen auszustrahlen – Das Unternehmen will sich dem Druck Russlands widersetzen und sich notfalls auch komplett aus dem Land zurückziehen

Medienförderung: Neue Digitalförderung für Medien rückt einen parlamentarischen Schritt näher – Kommende Woche im Verfassungsausschuss, derzeit 34 Millionen Euro im ersten Jahr im Entwurf – Abänderungsantrag nach EU-Prüfung

Statt Streamen "Streawomen": Verena Altenberger kuratiert Schwerpunkt auf ORF-Flimmit – Frauen in der Filmwirtschaft vor und hinter der Kamera

Hilfsaktion: ORF und "Nachbar in Not" lukrierten bereits 6,7 Millionen Euro – Hilfsbereitschaft für die vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine ist groß

Karfreitag: Jauch, Gottschalk, Engelke und Böhmermann gratulieren Frank Elstner zum 80. Geburtstag – "Überraschungsshow" am Karfreitagabend in der ARD – Geburtstag am 19. April

Switchlist: The Revenant, The Danish Girl, Weltjournal: Ukraine – Krieg in Europa, Der Algerienkrieg, Planet Ottakring, Rachel Carson – Die Mutter der Ökologie: TV-Tipps für heute Abend

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.