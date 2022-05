Der Robert-Hochner-Preis geht an "ZiB2-Moderator Martin Thür. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Robert-Hochner-Preis geht an "ZiB 2"-Moderator Martin Thür – Den Sonderpreis erhalten Miriam Beller, Paul Krisai und Carola Schneider vom ORF-Büro in Moskau

"Profil"-Journalistin Eva Linsinger ist Vorhofer-Preisträgerin 2022 – Eva Linsinger beweise in ihrer Arbeit eine kritische Distanz zu Machthabern aller Art und Couleur, lautet die Begründung der Jury

Medienpreis der deutschen Stiftung Atemweg für STANDARD-Redakteur Philip Bauer – In der fünften Auflage geht die Auszeichnung für "Danke Lisa!" erstmals an ein österreichisches Medium. Auch die SWR-TV-Reportage "Sarahs langes Hoffen" wurde prämiert

Von Peanuts und Milch für Urreiche: Rekordteuerungen bei "Im Zentrum" – Volkswirtin Lea Steininger bewies am Sonntag in der ORF-Diskussion die Inselbegabung, für frierende Laien zu Hause auf den Punkt zu bringen, was rasch helfe könnte

Netflix streicht Harrys und Meghans geplante Animationsserie – Der Streaming-Marktführer kämpft mit sinkenden Nutzerzahlen und streicht mehrere Projekte

"Exxpress"-Chefredakteur Schmitt und oe24.at müssen Behauptung zu Ibiza-Video unterlassen – Vergleich vor Gericht: Dürfen nicht länger behaupten, "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" hätten "Ibiza-Video" gekauft

Wie den Sixpacks die Luft ausging: "Abercrombie & Fitch: Aufstieg und Fall" auf Netflix – Sexy Brand, bis die Kehrseite der Unternehmenspolitik Schlagzeilen machte

Carmen, Bukarests verlorene Kinder, Prince Charles als weltgrößter Biobauer: TV-Tipps für Montag, 2. Mai – Im ORF-3-Themenmontag: Süßigkeiten – Ferreros Tricks, Nestlé-Report, Adipositas

