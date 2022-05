Viel Potenzial für "Star Trek: Strange New Worlds" mit Ethan Peck als Spock, Anson Mount als Pike und Rebecca Romijn als Una. Foto: Paramount +

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

"Star Trek: Strange New Worlds": Ein leuchtender Stern am Himmel – Die ersten Kritiken der Pilotfolge geben Hoffnung, dass das Franchise endlich eine Serie im Geiste des Originals erhalten hat, an die schon viele nicht mehr glauben wollten

Doku "Die Erfindung der guten Mutter" in ORF 2: Wann ist eine Mutter gut? – Aufgeräumt wird auch mit dem Begriff des Mutterinstinkts

"Tatort" mit Lena Odenthal: Tod eines wütenden Schülers – Im Zuge der Ermittlungen stoßen die Polizistinnen auf viel bewusstes Wegschauen und auf akute Ressourcenknappheit im deutschen Schulsystem

"Starmania 22": Stefan Eigner holt sich mit Austropophymne den Sieg – Judith Lisa Bogusch erreichte im Finale den zweiten Platz

483.000 beim Finale: Quotenrekord zum "Starmania"-Abschluss – Besonders erfreut zeigte sich der ORF dieses Mal von den Marktanteilen bei der jungen Zielgruppe

Handtuch oder Handy? "Österreich" und eine Hausdurchsuchung im "Blattsalat" – Vor Gericht ist man bekanntlich in Gottes Hand, in "Österreich" – viel schlimmer – in den Griffeln Wolfgang Fellners

"Sex Education"-Star Ncuti Gatwa spielt "Doctor Who" – Gatwa ist der erste schwarze Schauspieler, der die Rolle in der britischen Science-Fiction-Serie übernimmt

Leid und Herrlichkeit, What The Wind Took Away, Meine Großeltern, die Nazis: TV-Tipps für Sonntag – Pressestunde mit Kickl, Geben für Leben – Mit einer Stammzellspende Leben retten, "Im Zentrum" über Waffenlieferungen, Endlich Witwer, Die Erfindung der guten Mutter

