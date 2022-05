Medienunternehmer Karl Habsburg betreibt mit Kraina FM den letzten unabhängigen Radiosender in der Ukraine. Unmittelbar nach Kriegsausbruch wurde der Sender von"Kraina FM – 100 % Ukrainian" zu "Kraina FM – Resistance Radio" umbenannt. Foto: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Hier kommen die Mediennews von heute:

Ukraine-Krieg: Karl Habsburg: "Mir fehlt jedes Verständnis, wenn man den Krieg über die Zahlungen für Energie mitfinanziert" – Der Medienunternehmer spricht über seinen Radiosender in der Ukraine und darüber, warum er für härtere Sanktionen der EU gegen Russland ist

Journalismuspreis: "Washington Post" erhält Pulitzer-Preis für Berichte über Kapitol-Angriff – Den Preis für investigative Berichterstattung erhielt das Team der "Tampa Bay Times", die "New York Times" erhielt den Preis in gleich drei Kategorien

TV-Tagebuch: Ministerinnenrücktritte auf ORF 2 und Facebook: Sagt zum Abschied leise "Sorry" – Dank gab es an alle, außer an die Bevölkerung

News-Chef: ORF hat Schlüsseljob im Newsroom ausgeschrieben: Leiterin für Newsdesk gesucht – Dazu "Traffic & Continuity"-Manager/in in der gleichen Gehaltsklasse von zumindest 59.456,18 Euro

"Maulkorbparagraf": Schweizer Parlament schränkt Pressefreiheit ein – Künftig wird es einfacher sein, missliebige Veröffentlichungen zu verhindern. Und die Veröffentlichung von Bankdaten bleibt auch weiterhin verboten, unter Androhung schwerer Strafen

"Kompetenz über Parteidisziplin": Neo-Publikumsrat Wolf Lotter über einen anderen ORF – "Sind diese Gremien überhaupt repräsentativ, ein Kundenrat?" Das Gründungsmitglied von "Brand eins" sucht ein "gerechteres System"

"Fest der Freude": Mauthausen-Komitee irritiert über vom ORF überblendete Moderatorin Katharina Stemberger – "So geht man mit einer Künstlerin nicht um": Vorsitzender Willi Mernyi, zugleich ORF-Publikumsrat, will "natürlich Gespräch mit ORF suchen"

Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Angriffskrieg in Europa – Wie schützt sich Österreich? –Heute Abend ab 22.25 Uhr auf Puls 4

Switchlist: Weltmacht China, magische Natur, Song Contest, Report, Sein Leben mit dem Vergessen, Auf den Spuren der Täufer in Österreich und die Protokollantin – TV-Hinweise für heute Abend

Einen schönen Abend wünscht die Etat-Redaktion.