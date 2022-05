"ZiB 2"-Anchor bei "Journalisten des Jahres": "Es kann doch nicht sein, dass der Rundfunk in Moldawien staatsferner als in Österreich organisiert ist"

Armin Wolf, hier bei einer anderen Preisverleihung, appellierte Dienstagabend an die Stiftungsräte, keine Fraktionen zu bilden. Foto: APA/Georg Hochmuth

Wien – "ZiB 2"-Anchor Armin Wolf nutzte die Preisverleihung zum "Journalist des Jahres 2020" am Dienstagabend, um an seine neuen Stiftungsräte im ORF zu appellieren, die am Donnerstag zum ersten Mal in neuer Besetzung zusammentreten: "Vielleicht können Sie es ohne Gründung der Parteifreundeskreise probieren" – also parteipolitischer Fraktionen, die Sitzungen vorbesprechen und das Stimmverhalten absprechen. Pandemiebedingt wurde die Verleihung der Journalistenpreise für das Jahr 2020 erst heute nachgeholt.

In keinem anderen der mehr als tausend Aufsichtsräte in Österreich gebe es parteipolitische Freundeskreise, sagte Wolf bei der Preisverleihung im ORF-Zentrum, nicht einmal in jenen staatseigener Betriebe wie der Bundesforste. Der ORF indes gehöre nicht dem Staat, "und er gehört nicht den Parteien", sagte der ORF-Journalist.

"Offener Widerspruch"

Solche Freundeskreise seien nirgendwo im Gesetz vorgesehen, im Gegenteil: Es gebe seit 1974 ein Verfassungsgesetz Rundfunk über die Unabhängigkeit des ORF, dem diese Freundeskreise nach seinem Befund "offen widersprechen".

Ohne Freundeskreise könnte der Stiftungsrat "nicht nur funktionieren, es könnte auch viel interessanter werden" – wenn nicht jede Entscheidung schon vorher feststünde.

Wolf hofft, dass "der Verfassungsgerichtshof in nächster Zeit eine Gelegenheit finde, sich das ORF-Gesetz anzuschauen". Denn: "Es kann nicht sein, dass der Rundfunk in Moldawien staatsferner organisiert ist als der in Österreich."

Der ORF-Journalist spielt damit auf einen Fachbeitrag des Rundfunkrechtlers und heutigen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs Christoph Grabenwarter an. Der hatte über die Staatsferne der deutschen Rundfunkgremien in Zusammenhang mit dem Rundfunk der Republik Moldau schrieb: ""Herrscht in den Organen eine zu große Mehrheit von Vertretern der Regierungspartei(en), wird Artikel 10 EMRK verletzt."

Wolf schloss daraus, dass der ORF-Stiftungsrat "offenkundig verfassungswidrig" besetzt sei. Christoph Grabenwarter sagte später im Interview mit Ö1 dazu, dass die beiden Fälle "nicht eins zu eins" vergleichbar seien.

Mehr über die Preisverleihung demnächst hier. (fid, 17.5.2022)