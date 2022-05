Wolf appellierte an die Stiftungsräte, keine Fraktionen zu bilden, Settele und die Inflation; was Scout Bassett und Lindsey Vonn groß macht; Entlassungen und neue Richtlinien bei Netflix

"Kein Gegner" sei er davon, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu privatisieren. Vor allem müsse er nicht so viele Sender haben, sagt der scheidende Stiftungsratsvorsitzende Norbert Steger. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Hier kommen die Mediennews von heute:

Abgang: Norbert Steger kann sich zum Abschied vom Stiftungsrat ORF-Privatisierung vorstellen – "Kein Gegner" einer Privatisierung, sagt Ex-FPÖ-Chef vor seiner letzten Sitzung im obersten ORF-Gremium – Weißmann berichtet zur angespannten finanziellen Lage des ORF

Politikeinfluss: Armin Wolf appelliert an ORF-Stiftungsräte, "es ohne Parteifreundeskreise zu probieren" – "ZiB 2"-Anchor bei "Journalisten des Jahres": "Es kann doch nicht sein, dass der Rundfunk in Moldawien staatsferner als in Österreich organisiert ist"

"Schnee von gestern": Strache und Gudenus wieder vereint gegen alle anderen auf Puls 24 – Ljubiša Tošić empfiehlt präventiven Magenschutz für das ziemlich befremdliche Zusammentreffen der beiden alten neuen Freunde – Mit TV-Quoten: Jahresrekorde für Ibiza-Abend auf Puls 24

TV-Tagebuch: "Dok 1: Wer soll das bezahlen?" auf ORF 1: Inflation bei uns und in der Türkei – In dem 45-minütigen Film trifft Hanno Settele Menschen, die wegen der Inflation kürzertreten müssen – und solche sind schnell gefunden

"Greatness Code": Was Scout Bassett und Lindsey Vonn groß macht – Die von Apple TV+ produzierten Sport-Dokumentationen gehen in die zweite Runde

Richtlinien: Wenn Inhalte nicht persönlichen Werten entsprechen: Neue Netflix-Guidelines für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – "Wenn es dir schwerfällt, diese Inhaltsbreite zu unterstützen, ist Netflix möglicherweise nicht der beste Ort für dich" – Elon Musk: "Guter Zug von Netflix" – Streamingdienst gibt auch Entlassungen bekannt

"Journalismus Report": Digitaler Lokaljournalismus schöpft Potenzial nicht aus – Hohe Eigentumskonzentration, fehlende Förderungen und mangelnde Innovationen identifizieren die Studienautoren als Probleme

Eine Lovestory endet: Letzter Berliner "Tatort" mit Meret Becker – Im Finale geht es um die Russenmafia und die Gefühle zwischen den Ermittlern – Am Sonntag um 20.15 Uhr auf ORF 2 und ARD

Special: Football-Star Tom Brady produziert Netflix-Show – Nimmt für "Groat" auf "heißem Stuhl" Platz, um Witze über sich ergehen zu lassen

Switchlist: Giftige Jeans, Vom Gießen des Zitronenbaums, 120 BPM, Wer ist Wolodymyr Selenskyj?, Gewalt gegen Frauen – TV-Hinweise für heute Abend

