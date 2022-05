Armin Assingers Lebenszeit mit der ORF-"Millionenshow"; Grimme-Preis an "Die Ibiza-Affäre"; Springer-Chef Döpfner gibt Job als Verlegerverbandspräsident ab

Alicia Vikander in "Irma Vep" von Olivier Assayas, die Serie startet am 7. Juni auf Sky. Foto: Carole Bethuel / Home Box Office

Hier kommen die Mediennews von heute:



Prie-View: Die besten Serien im Juni: Endlich "Borgen", "Irma Vep", "Befruchtet", Neues von "Westworld" – Schluss mit "Peaky Blinders", neue Folgen von "The Boys", "The Umbrella Academy" und Superheldin des Monats: "Ms. Marvel"

Großbritannien: Danny Boyle erzählt in "Pistol" die Geschichte der Sex Pistols als Serie – Die Serie auf Basis der Autobiografie von Gitarrist Steve Jones startet am Dienstag in englischsprachigen Ländern, hierzulande heißt es noch warten

TV-Tagebuch: Armin Assingers Lebenszeit: "Millionenshow" am Montag auf ORF 2 – Nun könnte man nachrechnen, wie viel Lebenszeit man beim Schauen der Millionenshow verschwendet, ganz gewiss käme man auf eine gewaltige Summe

TV-Auszeichnungen: Grimme-Preise an Sky-Produktion "Die Ibiza-Affäre", Joko-Show und eindringliche Corona-Reportage – Zwei Auszeichnungen gab es für Regisseur und Darsteller Bjarne Mädel. Eine besondere Ehrung erhielt die Komikerin Anke Engelke

Nach Kritik: Springer-Chef Döpfner gibt Posten als Verlegerverbandspräsident ab – Seine Amtszeit beim BDZV wäre noch bis Herbst 2024 gelaufen

Forum+: Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Österreichische Staatsbürgerschaft – Lohn oder Motivation? – Heute Abend ab 22.20 Uhr auf Puls 4

Auszeichnungen: Vorhofer- und Hochner-Preise: "Verantwortungsträger an ihre Verantwortung erinnern" – "ZiB 2"-Moderator Thür und "Profil"-Journalistin Linsinger wurden mit dem Vorhofer- und dem Hochner-Preis ausgezeichnet, Van der Bellen betonte die Bedeutung von Qualitätsjournalismus

Switchlist: Elisabeth II., Eyes Wide Shut und Wunderbiene am Nil, Dokus über die die rechtsradikale Szene in Bayern und die schönsten Gärten im royalen England sowie die Komödie "Daddy’s Home – TV-Hinweise für heute Abend

