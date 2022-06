[Pro&Kontra] Könnten vier Arbeitstage pro Woche genug sein?

[Prekäre Jobs] Wo Arbeitende unter die Räder kommen

[International] US-Ausschuss zu Kapitol-Angriff: Trump habe zu Erstürmung "angestachelt"

[Kultur] Odyssee Nova Rock: Mit den Stinkstiefeln im Stau

[Ukraine-Livebericht] Putin zieht Vergleich zu Zar Peter dem Großen – Selenskyj wirbt für weitere Annäherung an EU

[Web] Cybersicherheits-Expertin Galperin: "Apple Airtags sind höchst gefährlich"

[International] Frankreichs Banlieues erwachen vor den Parlamentswahlen wieder

[Serien] "Peaky Blinders": Abschied von der Rasierklingengang

[Edition Zukunft] Außerirdisches Leben: Sind wir alleine im Universum?

[Natur] Die "fantastische Riesenschildkröte" lebt doch!

[Neues Rondo Exklusiv] Dem Dolce Vita auf der Spur: Was ist so anziehend an Italien?

[Wetter] Der Störungseinfluss lässt nur langsam nach und daher muss vor allem an der Alpennordseite weiterhin zeitweise mit Regen gerechnet werden, weiter im Norden und auch im Osten sind nur noch zeitweise Regenschauer zu erwarten. Südlich des Alpenhauptkammes aber auch im äußersten Westen bleibt es schon weitgehend trocken und dort zeigt sich oft auch schon länger die Sonne. Am Nachmittag lockern die Wolken im Norden und Osten ebenfalls langsam auf. Der Wind weht am Alpenostrand und im Bergland kräftig, sonst nur schwach bis mäßig aus West bis Nord. Frühtemperaturen 9 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei längerem Regen kaum mehr als 15 Grad, sonst bis zu 24 Grad.

[Zum Tag] 1955: Der Grundstein für das europäische Kernforschungslabor CERN wird gelegt.