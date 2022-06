[Ukraine-Livebericht] Sämtliche Brücken nach Sjewjerodonezk gesprengt, weiter schwere Kämpfe

[International] Eine zweite Chance für die Linke in Lateinamerika?

Eskalation im Nordirland-Streit: Johnson will Brexit-Vertrag brechen

[Wirtschaft] Wirtschaftsethiker: "Fraglich, wie wichtig es ist, Russland mit Gucci-Handtaschen zu versorgen"

Regierung ist sich einig: Großes Entlastungspaket kommt, kalte Progression soll abgeschafft werden

Liveticker ab 8 Uhr: Regierung präsentiert ihr Antiteuerungspaket

[Bildung] Soziologe Reckwitz: "Populismus ist das Resultat von Verlustwut"

[Panorama] Verfassungsschutz identifizierte mutmaßliche IS-Zelle in Österreich

[Sport] Als Österreich der Treibstoff ausging: 0:2 in Dänemark

[Web] Surfen im Schneckentempo: Probleme mit dem Wiener Gratis-WLAN

[Etat] Ab Donnerstag: "Total gelungener" ORF-Newsroom

[dieStandard] Auch dieses Jahr: Anstieg der Femizide im Frühsommer

[Wissenschaft] LSD und andere Psychedelika werden in der Medizin wieder salonfähig

[Wetter] In der Früh ist es verbreitet sonnig. Während es im Westen auch tagsüber verbreitet sonnig bleibt, entwickeln sich in der Osthälfte am Vormittag Quellwolken, die sich am Himmel ausbreiten und die Sonne immer wieder abschatten. Abgesehen von wenigen Regentropfen im Bergland Niederösterreichs und der Steiermark bleibt es aber verbreitet trocken und am Nachmittag kommt die Sonne dann auch wieder häufiger zum Vorschein. Der Wind weht schwach, im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest. Frühtemperaturen 8 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 29 Grad mit den höchsten Werten im Westen.

[Zum Tag] Heute ist Weltblutspendetag.