"So richtig schlüpfrig oder schmuddelig wird's bei mir nicht": "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Präsentatorin Nina Horowitz. Foto: ORF, Roman Zach-Kiesling

Hier kommen die Mediennews von heute:

"Liebesg'schichten und Heiratssachen": "Sie sind aber gschamig, Frau Horowitz!" – Am Montag geht das ORF-Erfolgsformat in die 26. Runde – höchste Zeit, um mit Präsentatorin Nina Horowitz über Erotik, Vertrauen und Eitelkeit zu sprechen

Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt bei Youtube: Deutschland kurz vor dem Untergang – Kinder müssten wegen der Gaskrise bald durch unbeleuchtete Straßen, auf denen Männer ohne Arbeit rumlungern

Günter Traxlers "Blattsalat": Im Schlaraffenland – Rote-Rübensaft mit einem Schuss steirischem Kernöl und ein Tropfen Oregano-Öl täglich vor dem Schlafengehen – die "Krone" hat herausgefunden, wie sich Frank Stronach jung hält

Impfung: Kickl verliert Klage gegen PR-Berater Rosam wegen Gerücht um vermeintliche Corona-Impfung – Rosam hatte vergangenen Herbst gesagt, "böse Zungen" würden behaupten, Kickl habe sich heimlich gegen Covid impfen lassen

1942-2022: "Sopranos"-Schauspieler Tony Sirico mit 79 Jahren gestorben – Der Italo-Amerikaner spielte in dutzenden Film- und Fernsehproduktionen mit

Ordensverleihung: Republik ehrt langjährige STANDARD-Korrespondentin in Mailand – Thesy Kness-Bastaroli erhält Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich für 30 Jahre Berichterstattung über Italiens Wirtschaft

IBES: Jan Köppen wird neuer Moderator im RTL-Dschungelcamp – Folgt auf Daniel Hartwich und wird künftig gemeinsam mit Sonja Zietlow durch Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" führen

Switchlist: Magic Mike, No Country for Old Men, Oktoskop, Nur die Sonne war Zeuge, Patrick Swayze, Alltagsgeschichte: TV-Hinweise für heute Abend.

Einen angenehmen Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.