Was macht für Sie eine perfekte Pizza aus, und wie gelingt der Teig am besten?

Sie ist Wohlfühlessen, schneller Snack und ein Hauch von italienischem Lebensgefühl – die Pizza. Ein Leben ohne diese – je nach Gusto belegte – Teigflade ist schlicht nicht vorstellbar, wenn nicht sogar sinnlos. Auch wenn es außerhalb Italiens schon recht passable Pizzen gibt, verwundert das aktuelle Ranking der 50 besten Pizzerien Europas auf den ersten Blick, ist doch keine einzige aus Italien dabei. Der Grund dafür: Italien hat ein eigenes Ranking.

"Mhmmm!" Wo gehen Sie gerne Pizza essen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Zummolo

Auf den Teig kommt es an

Unter die Top 50 schaffte es auch eine Pizzeria aus Österreich. Die Via Toledo Enopizzeria in Wien landete sogar auf Platz vier, was "Neska" nicht ganz verstehen kann:

Nicht alle Pizzaliebhaberinnen und Pizzaliebhaber mögen die neapolitanische Art, die einen dicken Rand, dünnen Boden und weiche Konsistenz hat. Wer es lieber kross und dünn beim Pizzateig mag, kommt bei der römischen Pizza auf seine Kosten, und dann gibt es natürlich auch noch die amerikanische Variante, bei der der Teig recht dick ist. Und manche machen auch gerne selbst zu Hause Pizza, wie "Mützekatze":

Dabei sollte man sich nicht unbedingt an den Tipp von "Judas III" halten:

Aber wo gibt es denn nun die beste Pizza?

Vielleicht hat die STANDARD-Community für "immer essen" einen Tipp:

Und wie klappt selbstgemachter Pizzateig am besten? Verraten Sie Ihr Pizzateiggeheimnis und Ihre liebsten Pizzerien im Forum! (wohl, 19.5.2023)