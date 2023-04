Ist Ihnen ein Lokalbesuch mittlerweile zu teuer? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/frantic00

Beinahe in jedem Bereich spüren derzeit viele Menschen die Teuerung enorm. Energie-, Miet-, Lebensmittpreise sind in den vergangenen Monaten extrem gestiegen. Aber auch bei einem Besuch in einem Lokal zeigt sich die Teuerung spätestens auf der Rechnung. Im Februar erhöhten sich die Verbraucherpreise in Österreich um 10,9 Prozent. Bewirtung verteuerte sich um 13,4 Prozent, und bei alkoholischen Getränke wie Wein wurden sogar 16 Prozent mehr verlangt – deutlich mehr als in Supermärkten.

Laut dem Ökonomen Sebastian Koch vom Institut für Höhere Studien (IHS) haben sich vor allem in der höherpreisigeren Gastronomie die Preise noch mehr erhöht. "Die Vermutung ist, dass hier zugelangt wurde, weil Konsumenten bereit sind, diesen Preis zu zahlen", sagt der Ökonom. "MuhSagtDieKuh" sieht enorme Preissteigerungen auch bei 08/15-Wirten:

"shaper" kocht immer häufiger zu Hause aufgrund der gestiegenen Preise:

Wie nehmen Sie das wahr?

Sind die Preise in den Lokalen, in denen Sie vorwiegend unterwegs sind, in den vergangenen Wochen und Monaten gestiegen? Bei welchen Speisen und Getränken fällt Ihnen die Teuerung besonders auf? Welche Summen sind Sie bereit, für ein Schnitzel, einen Spritzer oder einen Kaffee zu zahlen? Und hält Sie die Preissteigerung davon ab, in Lokale zu gehen? Berichten Sie im Forum! (wohl, 27.4.2023)