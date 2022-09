Schwarz-rote Einigkeit der ORF-Stiftungsräte in Sachen GIS-Zukunft; Tassilo Wallentins Frauenbild bei Milborn; Serienreif-Podcast zu "Die Ringe der Macht"; Servus TV-Chef Wegscheider über KommAustria-Prüfung; Verfassungsrechtler über Meinungsfreiheit

Bei einer Veranstaltung in Bregenz sprach Bürger über Servus TV-Fans, Wegscheider, Objektivität und Corona. Foto: STANDARD, Fischer

Podiumsdiskussion: ORF-Politikchef Bürger sagt Servus-TV-Fans, er schaue auch nur Wegscheider – Bei einer Veranstaltung in Bregenz sprach Bürger über die "wahre Gesinnung" von ORF-Kollegen, Objektivität und Corona

Schwarz-rote Einigkeit: ORF-Räte fordern gemeinsam rasche Lösung für GIS-Zukunft mit Streaming – Gesetzgeber müsse nach Höchstrichter-Entscheid bis zum ersten Quartal 2023 neue Regelung finden. Bei Haushaltsabgabe sind Länderabgaben und Vorsteuerabzug zu klären

Medientransparenz: Regierung drosselte Werbung im zweiten Quartal 2022 – Insgesamt gab die öffentliche Hand in drei Monaten 47,8 Millionen Euro aus. Nach den beiden Corona-Jahren liegen die Werbeausgaben wieder auf dem Niveau von 2018

Rundfunkforum: Verfassungsrechtler Holoubek: "Es gibt kein Grundrecht auf Ausgrenzung" – Wie steht es um die Meinungsfreiheit in Österreich und in der digitalen Welt? Die Verfassungsrechtler Michael Holoubek und Barbara Leitl-Staudinger loten den Rechtsrahmen aus

TV-Tagebuch: Tassilo Wallentin bei "Milborn spezial" auf Puls 24: Das Frauenbild des Witze-Kandidaten – Was für den Rechtsanwalt "Satire" und ein "Spiel mit Klischees" ist, setzte Milborn in den Kontext seiner Aussagen über sexuelle Gewalt durch Flüchtlinge

ORF-Stiftungsrätin und Kabinettschefin bei Karas: Petra Stolba ist Fall für Corporate-Governance-Arbeitsgruppe – Kritik am ORF-Stiftungsratssitz für Stolba kam vor wenigen Tagen vonseiten der Opposition, SPÖ und FPÖ orteten eine Gesetzeslücke

Serienreif-Podcast: Löst "Die Ringe der Macht" die hohen Erwartungen ein?

Moskau: Russische Justiz entzieht "Nowaja Gaseta" auch Lizenz für Website – Zuvor hatte das unabhängiges Medium die Drucklizenz verloren. Die Entscheidung erfolgte auf Antrag der russischen Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor

Verletzung des Objektivitätsgebots: Servus TV-Chef Wegscheider hat "keine Furcht" vor KommAustria-Prüfung – Senderchef weist "Fuchs TV"-Vergleich zurück – Servus TV will bei Sportrechten weiter mit dem ORF kooperieren, plant Wintersportkanal im Digitalbereich

Ab 19. September: "GIS-Gebühr abschaffen": Montag startet Eintragungswoche für GIS-Volksbegehren – Bestehende Gebühr sei aus Sicht der Initiatoren nicht gerechtfertigt, aber "streng zweckgewidmete Gebühr zur Finanzierung von Ö1" legitim

Abschied von Elizabeth II.: ORF sendet am Montag neun Stunden live vom Staatsbegräbnis der Queen – ORF 2 berichtet am Montag, 19. September von 9 bis 19 Uhr live – Sondersendungen am Abend

TV-Tagebuch: Thriller "La jefa – Die Chefin" auf Netflix: Wenn der Job dich ganz auffrisst – Die Eigentümerin und Chefin eines offenbar riesigen Brautmodeimperiums fängt eine junge Frau in ihrem Spinnennetz

TV-Auszeichnungen: Deutscher Fernsehpreis: "Die Wannseekonferenz" bester Fernsehfilm, Giovanni Zarrella ist der beste Moderator – "Wer stiehlt mir die Show?" beste Unterhaltungsshow – Als beste Drama-Serie wurde "Faking Hitler" über die gefälschten Hitler-Tagebücher ausgezeichnet

Switchlist: Im Feuer – Zwei Schwestern, Kampf um Windstrom und Lauchhammer, Reportage über Mikroplastik, eine Doku über die Wissenschaft vom Erfolg und das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco" – TV-Hinweise für heute Abend.

