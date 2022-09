ORF-Chefredakteur Schrom über Bürgers Auftritt zu Servus TV, Gesinnung, Corona; Hofburg-Kandidat Grosz in der "ZiB 2", Neue ORF-Serie "Tage, die es nicht gab" als "Big Little Lies' auf Österreichisch"

"Europäische Medienpolitik? Nicht existent! Österreichische Medienpolitik dreht sich im Kreis zwischen wirklichen, behaupteten und vermeintlichen Interessen der unterschiedlichen Medien-Stakeholder" kritisiert Ex-ORF-General Alexander Wrabetz. Foto: Heribert Corn

Ex-ORF-Generaldirektor Wrabetz: Private an ORF On beteiligen! – Ohne europäische Medienpolitik werden wir in der Information von US-Digitalplattformen so abhängig sein wie derzeit im Energiebereich vom russischen Gas

Reaktion: ORF-Chefredakteur Schrom erklärt Politikchef Bürgers Auftritt über Servus TV, Gesinnung, Corona – "Bei derartigen Veranstaltungen übliche, auch launige, zugespitzte Wortmeldungen, die – verschriftlicht und teils aus Zusammenhang gerissen – ein verfälschtes Bild ergeben"

Ab Oktober: ORF-Serie "Tage, die es nicht gab": "'Big Little Lies' auf Österreichisch" – Für ORF-Programmdirektorin Groiss-Horowitz "ein Riesenevent" – Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl als vier beste Freundinnen mit vielen Geheimnissen – ab 10. Oktober auf ORF 1

TV-Tagebuch: Waagrechte Tränen: Hofburg-Kandidat Grosz in der "ZiB 2" bei Martin Thür – Der ehemalige BZÖ-Politiker sinnierte über Mönche und Kutten und schoss gegen den ORF

STANDARD-Infos: Medienbehörde KommAustria vor Verlängerung – Die fünf Mitglieder um Michael Ogris könnten weitere sechs Jahre über GIS, Presseförderung, Senderlizenzen entscheiden

Neues Gesetz: EU-Kommission will Medien vor staatlichem Einfluss schützen – In Österreich werden Medienschaffende insbesondere während Protesten bedroht und belästigt, heißt es im EU-Bericht

Staatspreis für Wissenschaftspublizistik: STANDARD-Redakteurin Julia Sica mit Förderungspreis ausgezeichnet – Der Staatspreis geht an ORF-Journalistin Elke Ziegler, der Anerkennungspreis an Eva Stanzl von der "Wiener Zeitung". Die Verleihung findet am 17. Oktober statt

Ab Freitag: US-Remake von "Ich seh Ich seh" auf Amazon: "Goodnight Mommy" als schaler Aufguss heimischen Horrors – US-Remake von "Ich seh Ich seh" mit Naomi Watts präsentiert sich als hell ausgeleuchtete Gruselparodie

Geplant als Miniserie: "Blade Runner" kehrt als Streamingserie bei Amazon zurück – Regisseur Ridley Scott als ausführender Produzent an Bord

Switchlist: Emmanuelle – Königin des Softpornos, Der Fall Wilhelm Reich, eine Reportage über Spitzbergen, eine Doku über die Kulturgeschichte des Biers und die Krimikomödie "Eine Leiche zum Dessert" – TV-Hinweise für heute Abend.

