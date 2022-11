Liebe Leserin, lieber Leser,

Eines muss man Tiktok lassen: Keine andere App hat in den vergangenen Jahren einen auch nur annähernd vergleichbaren Aufstieg hingelegt. Doch der Erfolg ruft auch die Kritiker auf den Plan. Kritiker, die seit Jahren davor warnen, dass über die harmlos scheinende App private Daten nach China übertragen werden könnten – wo dann auch unweigerlich der Staat und seine Behörden darauf Zugriff hätte.

Bislang versuchten die Betreiber solche Bedenken immer auszuräumen, um so überraschender kommt nun ein neuer Blogeintrag der Firma: Dort bestätigt man nämlich, dass sehr wohl Daten nach China übertragen werden. Aber lesen Sie selbst.

Außerdem haben wir heute noch ein echtes Spiele-Highlight im Angebot und zwar einen Test von "God of War Ragnarök". Wir schauen uns an, was nach dem digitalen Füherschein die nächsten Projekte der Regierung in diesem Bereich sind. Und ach ja: irgendwas mit Musk und Twitter ist auch schon wieder.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Offiziell: Tiktok verarbeitet europäische Nutzerdaten auch in China

Tiktok: Erfolgreiche Video-App, die nachhause telefoniert

"God of War Ragnarök" im Test: An diesem Blockbuster gilt es sich künftig zu messen

"Digitaler Briefträger" und mehr: Was nach dem Führerschein am Handy geplant ist

Apple bekommt die eigenen 5G-Modems für das iPhone einfach nicht fertig

Ein smartes Home braucht auch smarte Bewohner



Warum Musk so dringend mit Twitter Geld verdienen will

Elon Musk will mehr als die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter entlassen

Whatsapp: Großes Update für Gruppen und Videochats

Onlinebank N26 wird in Aktiengesellschaft umgewandelt