Was eine unterschätzte Reisedestination genau sein soll, dafür gibt keine klare Definition. Wir stellen trotzdem zehn vor

Es gibt keine offizielle Liste der am meisten unterschätzten Reiseziele Europas. Aber das hat noch niemanden davon abgehalten, eine zu erstellen. CNN hat jüngst eine publiziert, ebenso gibt es eine von Forbes und von CN Traveler, aber auch die Gala hat, wie viele andere Publikationen, eine in petto.

Wir haben uns diese Listen angesehen und daraus unsere eigenen Top 10 der am unterschätzten europäischen Reiseziele zusammengestellt.

Orange, Frankreich

Das nur wenige Kilometer südlich gelegene Avignon wird für seinen perfekt erhaltenen Papstpalast in der Altstadt gelobt. Orange steht ein bisschen im Schatten des nur wenige Kilometer südlich gelegenen Avignon, wo sich ein perfekt erhaltener Papstpalast befindet. Aber auch Orange hat historisch Interessantes zu bieten – da hat CNN schon recht: ein römisches Theater aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Das perfekt erhaltene Theater ist noch immer Schauplatz eines jährlichen Opernfestivals. Besucherinnen und Besucher können den oberen Teil des Theaters erkunden, von wo aus man einen weiten Blick über die Stadt und das umliegende Weinland hat.

Freudenberg, Deutschland

Foto: imago images/imageBROKER/Stefan Ziese

Im nordrhein-westfälischen Freudenberg sehen alle Häuser gleich aus!, stellt Gala ganz verzückt fest. Und meint damit den historischen Stadtkern, den sogenannten Alte Flecken. Denn der wurde komplett in Fachwerkbauweise errichtet und wirkt so ganz in Schwarz und Weiß gekleidet. Den besten Blick darauf hat man vom Kurpark aus. Auf Nachtwächter- und Stadtführungen durch die Altstadt erfährt man, was es mit diesem Ort auf sich hat. Ein weiterer Pluspunkt ist die Gegend, das Siegerland, die man von Freudenberg aus gut erkunden kann.

Peñíscola, Spanien

Peñíscola an der Costa del Azahar, nur drei Stunden südlich von Barcelona gelegen, ist einer der schönsten Orte Spaniens, befindet man bei Tripadvisor. Die Altstadt sitzt samt Festung und Stadtmauern auf einem Felsen im Meer. Bislang sei er aber vor allem bei Einheimischen als Urlaubsort bekannt. Der fünf Kilometer lange Strand wiederum sei zwar ziemlich dicht bebaut, biete aber alles, wovon Sonnenabeterinnen und -anbeter so träumen, erfährt man bei Gala.

Rattenberg, Tirol, Österreich

Verwinkelte Gassen, mittelalterlicher Charme, fantastische Aussichten – das gibt's natürlich auch in Österreich. Und wenn's dazu noch ein unterschätztes Ziel, gar ein Geheimtipp sein soll, kommt man auf Rattenberg: Die kleinste Stadt Österreichs mit nur 440 Einwohnerinnen und Einwohnern. Bummelt man vorbei an den historischen Fassaden des Tiroler Städtchens, gelangt man ganz von allein zur Glasmanufaktur, die Rattenberg den Zweitnamen "Glasstadt" eingebracht hat. Kunstfertige Glasbläser und Glasschleifer, Glasmaler und Glasgraveure stellen hier ihre Gegenstände her – man kann ihnen dabei zusehen.

Gollinger Wasserfall, Salzburg, Österreich

Bleiben wir in Österreich: Wer ein wenig abseits von ausgetretenen Pfaden einen eindrucksvollen Wasserfall besuchen will, dem sei der Gollinger Wasserfall im Salzburger Land ans Herz gelegt. Er zählt zu den höchsten Österreichs. Über 76 Meter stürzen hier die Wassermassen des Schwarzenbaches in die Tiefe. Man kann sie auf dem Treppenweg nach oben aus verschiedensten Blickwinkeln beobachten. Wer gut zu Fuß ist, kann sich auf die Waldwanderung zur Quelle des Schwarzenbaches aufmachen. Von der Regenbogenbrücke wiederum hat man einen großartigen Ausblick über den Gollinger Wasserfall und die fantastische Natur, erfährt man bei Austria.info.

Basel, Schweiz

Der Zürichsee sei ein touristischer Hotspot, Basel jedoch sei ein "unterschätztes Schweizer Juwel", wie CNN befindet. Dort ist man ganz begeistert davon, dass man hier im Sommer im Rhein schwimmen, besser: treiben lassen kann, um so die Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie das Museum Tinguely, aus einer vollkommen neuen Perspektive zu erleben. Mit einem Wickelfisch, dem markenrechtlich geschützten "Original Basel"-Trockensack, kommt man von A nach B, ohne Wertsachen am Ufer zurücklassen zu müssen.

Zagori, Griechenland

Zagori bedeutet soviel wie "der Ort hinter den Bergen". Bei einem Spaziergang auf den zahlreichen Wanderwegen und beim Abstieg in die 900 Meter tiefe Vikos-Schlucht wird schnell klar, warum. Es ist ein wilder Ort im Nordwesten des griechischen Festlands, wo Bergziegen herumhüpfen und üppige Wälder wachsen. Aber es gibt ist nicht nur Wildnis: "Die malerischen Dörfer und antiken Brücken eignen sich ideal für Erkundungstouren mit dem Geländewagen oder dem Motorroller", schreibt CNN.

Tirana, Albanien

Der Reiseführer Lonely Planet bezeichnet die albanische Hauptstadt Tirana als "unentdeckte Perle des Balkans". Was am meisten fasziniert sei die wilde Mischung aus sozialistischem Erbe, einer beeindruckenden Slow-Food-Philosophie, alten Balkantraditionen und urbanem Lifestyle. Das Stadtzentrum böte viele Orte, an denen man einfach nur "sein" kann, heißt es wiederum bei CN Traveler. Als Beispiel wird der Skanderberg-Platz genannt, wo man es sich auf sofaähnlichen Bänken bequem machen kann. Weitere Highlights: Der Grand Park von Tirana und der Berg Dajti, der die Stadt flankiert und auf den man mittels Seilbahn hinaufkommt.

Picos de Europa, Spanien

Foto: REUTERS/Nacho Doce

"Die majestätischen Picos de Europa im Norden Spaniens bieten eine der bezauberndsten Landschaften Spaniens", schwärmt man bei CNN. Am besten lässt sich der Nationalpark, der sich auf die Provinzen von Asturien, Kantabrien und León erstreckt, auf einer der insgesamt 30 Wanderrouten erkunden. Man wird viele Eichen, Buchen und zerklüftete Gipfel zu sehen bekommen, aber kaum andere Menschen. Dafür eventuell iberische Wölfe und Braunbären. Rast machen kann man in einem der elf Dörfer, die sich auf dem Gebiet des Naturschutzgebietes befinden.

Vila Real de Santo António, Portugal

Foto: EPA/Julián Pérez

Am östlichen Zipfel der Algarve liegt die weiß getünchte Stadt Vila Real de Santo António, eine Grenzstadt am Fluss Guadiana, der Portugal von Spanien trennt. Beeindruckt zeigt man sich bei CN Traveler von ihrem mediterranen Flair, der Templerfestung Castro Marim und den weiter westlich gelegenen Stränden von Cacela Velha. Auch der Naturpark Ria Formosa kommt gut weg. Prinzipiell sei dies der authentischere Teil der Algarve und weit davon entfernt überlaufen zu sein. (red, 9.11.2022)

