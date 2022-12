Pro: Mangelverwaltung

von Sigi Lützow

Deutschlands Fußball ist praktisch nur noch eine ihm zugeschriebene Tugend. An Selbstkritik mangelt es nach dem neuerlichen Scheitern in der WM-Gruppenphase nicht. Zwar verwahrte sich Bundestrainer Hansi Flick gegen den Vorwurf, seine Spieler hätten nicht gebrannt für den Erfolg. Das Scheitern nannte er allerdings zähneknirschend verdient und zählte die auf der Hand liegenden Gründe selbst auf. Qualitätsmängel in Teilen des Kaders (Defensive!) hätte er zum Beispiel auch schwer bestreiten können.

Von einer Selbstgeißelung hat Flick abgesehen. Dass er dem Amt nicht gewachsen war und ist, bescheinigen ihm ohnehin genügend Experten. Tatsächlich gab es vor und während der WM etliche fragwürdige Entscheidungen, dazu kam der – nicht von Flick verschuldete – Schlingerkurs in Sachen Protest gegen die Lage der Menschenrechte in Katar.

Maximal Teilschuld hat Flick am Fehlen von Typen, die Deutschland einst den Ruf eingetragen haben, eine Turniermannschaft zu sein. Die waren nicht immer sympathisch, aber zumindest nicht von Selbstzweifel angekränkelt. Figuren, die in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen, hatte Flick kaum noch. Die wenigen, wie Thomas Müller und mit Abstrichen auch Manuel Neuer, sind über dem Zenit. Schnelle Besserung ist in keinem einzigen Bereich in Sicht. Da droht für die Heim-EM, die in 18 Monaten angepfiffen wird, wieder nur angemessene Selbstkritik das größte Asset zu bleiben. (Sigi Lützow, 2.12.2022)