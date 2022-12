Robert Ziegler im "Niederösterreich heute"-Studio, im Herbst 2021 und gerade vom Chefredakteur zum ORF-Landesdirektor ab 2022 avanciert. Foto: ORF / Hans Leitner

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Mission Mikl-Leitner: Wie Robert Ziegler den ORF Niederösterreich führt – Interne Dokumente, Chats und Mails zeichnen das Sittenbild eines eng mit der Landespolitik verwobenen, GIS-Gebühren-finanzierten Rundfunks

"Krone"-Kolumnist empfahl russische Militärschneefräse, um Straßen von Klimaaktivisten zu räumen – Mat Schuh: "Ein Fräs-Koloss, der mühelos, sanft und rückstandsfrei 60 Idioten pro Minute von der Straße lösen könnte"

Elon Musk ließ Twitter-Konten prominenter Journalisten sperren, EU droht mit Sanktionen – Kommissionsvize Jourová sieht rote Linie überschritten. Parallel dazu wurden auch Links auf Twitter-Alternative Mastodon sowie dessen Twitter-Konto gesperrt

Belästigungsvorwürfe: Concordia und Frauennetzwerk Medien haben Fragen an Fellners und Politik – Mediengruppe lädt sie ein – In einem offenen Brief fordern sie Konsequenzen wegen der Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Wolfgang Fellner – Mediengruppe Österreich verweist auf neue Regeln

Krone.at verstieß mit Suizidberichten gegen Ehrenkodex – "Falter" nicht – Artikel zum Suizid der Ärztin Kellermayr überschießend – Bericht über Suizidversuch Jeneweins griff in Privatsphäre ein und war nicht gewissenhaft recherchiert

Walter Hämmerle hört als Chefredakteur der "Wiener Zeitung" auf – Geschäftsführung in Gesprächen mit Stellvertretern zur weiteren Vorgehensweise, Hämmerle bleibt dem Medium als Redakteur erhalten

Sieben European Newspaper Awards gehen an den STANDARD – Vier Print-Layouts wurden bei dem europäischen Bewerb der Mediengestaltung ausgezeichnet, ebenso Daten-Visualisierungen online und das STANDARD-Forum auf dem Leopold-Museum

Barbarella, Bloody Mary und Ant-Man: TV-Tipps für Freitag – Außerdem eine Reportage über Landwirte als Energieversorger, die Weihnachtssatire "Bad Santa" und eine Doku über Steven Spielbergs Blockbuster "E.T."

Wir wünschen noch einen schönen Abend sowie ein feines Wochenende!