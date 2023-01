In dieser Galerie: 2 Bilder "Letzte Generation"-Mitbegründerin Martha Krumpeck verteidigte die Klimaproteste in der "ZiB2". Foto: Screenshot/ZiB2 Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP/rechts im Bild) hielt dagegen. Foto: Screenshot/ORF

Klimaschützer der Organisation "Letzte Generation" haben Montagfrüh eine Aktionswoche in Wien gestartet und Straßen vor Schulen blockiert. Um 7.45 Uhr, kurz vor dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, wurden vor Schulgebäuden in der Burggasse, Gymnasiumstraße und auf der Roßauer Lände "verkehrsberuhigte Zonen geschaffen", wie es die Aktivisten nannten. Laut Polizei kam es zu "umfangreichen Verkehrsbehinderungen".

Eine Frage des Respekts

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) nannte diese Form der Klimaproteste am Montagabend in der "ZiB2" "völlig daneben und respektlos" gegenüber Leuten, die in die Arbeit fahren müssten, gegenüber den dadurch im Einsatz befindlichen Polizisten und gegenüber den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen.

"Letzte Generation"-Mitbegründerin Martha Krumpeck hielt im ORF-Studio dagegen. Sie kritisierte die Klimapolitik der Regierung. "Respektlos ist, wenn man jungen Leuten sagt, eure Zukunft sei uns wichtig, aber man dann einfach weiterwurschtelt wie bisher, als wäre nichts gewesen." Es tue ihr leid, dass man Leute mit den Klimaprotesten verärgere. Aber man führe diese aus, "damit man endlich der Wissenschaft zuhört". Mit "normalen" Demonstrationen würde nichts weitergehen. "Ziviler Widerstand ist kein Beliebtheitswettbewerb", sagte Krumpeck. "Es soll kein Weg mehr an uns vorbeiführen".

Klimaaktivistin: "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand"

Die Politik höre seit 20 Jahren nicht auf die Wissenschaft oder auf die vor vier Jahren gestartete "Fridays for Future"-Bewegungen. Österreich sei aktuell nicht auf Kurs, die eigenen Klimaziele einzuhalten. Das würden sämtliche Experten und Expertinnen bestätigen. "Wir stehen in der Klimakrise mit dem Rücken zur Wand. Wir sehen, wie der Schnee im Winter wegschmilzt."

Plakolm replizierte. Junge Menschen hätten das Klimathema in den letzten Jahren groß gemacht. Mit der Klimakleberei gewinne man aber keine Menschen dazu, sagte sie. Auch junge Menschen würden sich dadurch kopfschüttelnd abwenden vom Thema. Auch die Kritik an der österreichischen Klimapolitik wies Plakolm zurück. "Österreich braucht sich nicht verstecken, was die Maßnahmen für den Klimaschutz angeht." Warum sie dann die Forderungen der "Letzten Generation" nach einem Tempo-100-Limit auf Autobahnen und einem Frackingverbot nicht einfach umsetze? Da seien sich alle Fachleute einig, sagte ORF-Moderator Armin Wolf," dass das beim CO2-Ausstoß ziemlich viel bringen würde und niemandem ernsthaft schadet". Die Jugendstaatssekretärin antwortete: "Wir müssen weniger mit Verboten arbeiten und stattdessen an großen Schrauben drehen". Man müsse schon mit ein bisschen mehr Innovationsgeist und Forschung arbeiten, "wenn wir wirklich Klimaschutz leben wollen."

"Letzte Generation"-Mitbegründerin Martha Krumpeck (links) vs. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP). Foto: Screenshot/ORF

Für Krumpeck wären beide Forderungen hingegen nicht die einzigen, sondern die simpelsten Forderungen, die sofort umgesetzt werden könnten. Sie müsse sich von der Politik aber ständig anhören, warum diese einfachsten aller einfachen Dinge nicht gehen sollen.

Sie verteidigte die Klimaproteste. Diese zahlten sich aus. Das sehe man daran, dass sie im "ZiB2"-Studio sitze, mitreden und aufzeigen können, dass die Klimapolitik der Bundesregierung "völlig an dem vorbeigeht, wo wir eigentlich hinmüssten." "Wir wollen die Menschen aufrütteln", sagt die Klimaaktivistin. "Es ist eine Schande, dass es überhaupt notwendig ist, dass Lehrlingen und Ärztinnen gemeinsam an die Straßen kleben, damit die Bevölkerung endlich aufwacht, in welche Klimakatastrophe wir reinreiten."

Dass zuletzt mutmaßliche Klimaaktivisten laut Polizei in den Wiener Bezirken Leopoldstadt und Alsergrund bei mehr als 50 SUVs die Luft aus mindestens einem Reifen gelassen haben, davon distanzierte sich Krumpeck: "Die letzte Generation hat mit solchen Aktionen nichts zu tun", betonte sie und appellierte: "Bitte macht’s solche Dinge nicht."

Dass Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner (ÖVP) als Reaktion darauf wiederum härtere Strafen bei Klima-Blockaden und für Reifenstecher forderte, begrüßte Plakolm. Fachleute lehnen den Vorschlag jedoch ab.

Corona- vs. Klimaproteste

Warum die Aufregung über Klimaproteste größer sei als über etwaige Corona-Proteste, die in der Hochphase der Pandemie den Verkehr teils stundenlang lahmlegte, beantworte Plakolm wie folgt: Die Corona-Proteste seien im Gegensatz zur "Klimakleberei" angemeldet gewesen, wodurch sich die Polizei besser darauf vorbereiten konnte.

Krumpeck argumentierte, eine Anmeldung der Demonstration würde nichts bringen, weil diese nur dort genehmigt würden, wo sie niemanden stören. Dabei müsse man auch die Zahl der teilnehmenden Personen berücksichtigen. An den Blockaden am Montag waren insgesamt 14 Personen beteiligt. Die Ansinnen der "Friday-for-Future"-Proteste seien trotz höhere Teilnehmerzahlen trotzdem ignoriert worden. Man müsse zu den wenigen Mitteln greifen, die man habe.

Zur Kritik daran, dass die Letzte Generation auch beim Neujahrskonzert mit einer Störaktion auf den Klimawandel aufmerksam machen wollte, sagte sie: Man sage ihnen immer, sie sollen nicht "normale" Bürger und Bürgerinnen stören. Beim Neujahrskonzert sei die politische Spitze Österreichs vertreten, vom Bundeskanzler bis zum Bundespräsidenten. Also habe man sich diesen Ort ausgesucht. "Passt anscheinend auch nicht." (Andreas Gstaltmeyr, 9.1.2023)