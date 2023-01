[Analyse] Türkischer Präsident Erdoğan macht dem Assad-Regime in Syrien Avancen

[USA] Nach ähnlichem Fall bei Trump: Geheimdokumente aus Bidens Zeit als US-Vize in Büro entdeckt

[Faktencheck] Wie klimaschädlich ist der Skitourismus?

[Panorama] Klimaaktivistin verteidigt Proteste: "Ziviler Widerstand ist kein Beliebtheitswettbewerb"

[Inland] Türkis-Grün bei Regierungsklausur auf der Suche nach neuen Sympathien

Nachwachsender Regenwald gibt mehr CO2 frei, als er bindet

[Sport-Interview] Shiffrin-Manager Albrecht: "Dennoch hat Mikaela es durchgezogen"

[Strafanzeige] Houellebecq provoziert wieder mit muslimenfeindlichen Thesen

[Klimatreffpunkt] Baustelle Verkehr: Emissionstreiber Straße

[Wetter] Entlang der Alpennordseite regnet und schneit es noch teils schauerartig. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 600 und 800m. Am Nachmittag wird der Niederschlag immer seltener und es lockert vor allem im Flachland, rund um die Alpen, auf. Im Süden setzt sich hingegen recht bald die Sonne durch. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft, entlang der Tauernregion und am Alpenostrand auch kräftig aus West bis Nordwest. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 3 bis 9 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Tag der Blockflöte. Es lebe die Volksschulzeit! :)