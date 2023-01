Herbert Kickls spricht in der "ZiB 2" mit Armin Wolf über Pinkeln, Pushbacks, Töchter und Mauern. Foto: screenshot, ORF-tvthek

TV-Tagebuch: Kickl über Pinkelbild gegen Klimaaktivisten: "Warnung vor Eskalation, wenn Regierung das so dahinplätschern lässt" – Wann der FPÖ-Chef in der "ZiB 2" Gesetzesbruch okay findet: bei illegalen Pushbacks, "wenn es nicht anders geht", und bei Töchtern in der Bundeshymne

ORF Niederösterreich: Udo Landbauers ORF-Radikalisierung: FP-Rücktrittsaufforderung an Landeshauptfrau – Nach neuen Mails aus Landesstudio Niederösterreich fordert FP Konsequenzen

Serienreif-Podcast: Ursula Strauss über schlagfertige Ermittlerinnen und Idioten am Set – Was sie von ihrer Figur aus der ORF-Serie "Schnell ermittelt" gelernt hat und weshalb sie begeistert die Netflix-Serie "Wednesday" schaut

Doku "Der talentierte Herr Ho" in ORF 1: Szenegastronom, Kurz-Freund und "Ho-Rakel" – Die Sendungsmacher arbeiten akribisch die Vorwürfe auf, befragen Freunde, Kritiker, Journalisten, Anwälte – und ausführlich auch Martin Ho selbst

Führung: Entscheidung über "Presse"-Chefredaktion im Februar geplant – Kolportiert wird eine interne Lösung. Der bisherige Vize Florian Asamer führt die Redaktion schon interimistisch seit dem Rücktritt von Rainer Nowak

Forum+: Mitdiskutieren bei der "Runde der ChefredakteurInnen" über die Innenpolitik und bei "Talk im Hangar" über den Fall Teichtmeister –Heute Abend in ORF 3 und auf Servus TV



Spin-off der Sitcom auf Netflix: "Die wilden Siebziger!" kehren als "Die wilden Neunziger!" zurück –Frühere Topstars wie Mila Kunis und Ashton Kutcher sollen ihre Gastauftritte haben

ORF-Job: ORF-Radio-Chefredakteur Aigelsreiter Favorit für ORF-Sportchefposten

TV-Auszeichnungen: Ukraine-Krieg bei Nominierungen für Grimme-Preise im Fokus – "Spezial"-Nominierung für Moderatorenduo Joko und Klaas – Preischance auch für von Servus TV mitproduziertes Drama "Riesending"

Switchlist: 3 Tage in Quiberon, True Grit, Cry Wolf, Eco, Stöckl, Am Schauplatz: Die Lebensmittelretter:innen: TV-Tipps für Donnerstag

